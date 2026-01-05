¡Fichaje en Coapa! Rodrigo Dourado llega al América

GENERANDO AUDIO...

Rodrigo Dourado, nuevo jugador del Club América. Foto: Getty

Las Águilas del América, por medio de sus redes sociales, hicieron oficial la llegada de Rodrigo Dourado, quien reforzará el mediocampo azulcrema en el cercano Clausura 2026.

Desde hace varios torneos, Rodrigo Dourado era del deseo del DT del Club América, André Jardine, quien lo dirigió en el Atlético de San Luis. No obstante, fue hasta esta tarde que el mediocampista brasileño de 31 años se oficializó como nuevo jugador azulcrema.

El mediocampista de contención jugó un total de 127 partidos con el Atlético de San Luis, equipo en el que aportó 6 goles y 4 asistencias. Además, Dourado ha sido el jugador con más acciones defensivas exitosas en la Liga MX desde su llegada en julio del 2022.

De esta manera, Rodrigo Dourado llega al Club América para fortalecer el mediocampo en este torneo Clausura 2026, el cual comienza la próxima semana.

América debutará en el Clausura 2026 ante los Xolos de Tijuana el próximo viernes 9 de enero, en la cancha del Estadio Caliente. En ese compromiso, Dourado podría ver sus primeros minutos como jugador azulcrema.

Dourado y Jardine, campeones olímpicos con Brasil

En Río de Janeiro 2016, Rodrigo Dourado se coronó como campeón olímpico con la Selección de Brasil, formando parte del logro en futbol que le hacía falta a dicho país. Por su parte, en Tokio 2020, André Jardine fue el DT que consiguió el bicampeonato olímpico para Brasil.

Posteriormente, ambos se encontraron en el Atlético de San Luis y ahora son parte del Club América.

