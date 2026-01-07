Neymar presume su colección de vehículos inspirados en Batman valuada en más de mil 200 millones de pesos mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Neymar presume su colección de vehículos inspirados en Batman. Foto: Neymar

El futbolista brasileño Neymar Jr. volvió a llamar la atención fuera de las canchas luego de compartir en redes sociales imágenes de tres de los vehículos más exclusivos de su colección privada, todos ellos ligados a su pasión por el universo de Batman.

De acuerdo con el medio inglés The Sun, el valor conjunto de estas piezas ronda las 50 millones de libras esterlinas, es decir, más de mil 200 millones de pesos mexicanos.

Las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, muestran al delantero posando junto a un Batmóvil, un helicóptero personalizado y un jet privado, acompañadas por una breve frase: “Dreams can come true” (“Los sueños se pueden hacer realidad”), lo que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Uno de los vehículos que más llamó la atención fue una réplica del Batmóvil, inspirada en el icónico auto del superhéroe de DC Comics.

Según The Sun, su construcción tomó alrededor de tres años y requirió el trabajo de un equipo cercano a 50 personas, el costo estimado de esta pieza es de 1.3 millones de libras, es decir poco más de 30 millones de pesos mexicanos.

Pese a su imponente diseño, el Batmóvil de Neymar no está habilitado para circular en la vía pública, ya que no cuenta con la homologación ni los permisos necesarios. Se trata de una pieza de exhibición que fue trasladada desde un museo automotriz hasta su propiedad.

La segunda joya de la colección es un helicóptero de lujo, apodado por algunos medios como el “Batcopter”, debido a su estética oscura y personalizada en línea con la temática de Batman.

De acuerdo con The Sun, esta aeronave tiene un valor aproximado de 10 millones de libras (243 millones de pesos mexicanos) y forma parte de la flota aérea privada del futbolista, utilizada para desplazamientos cortos.

El vehículo más costoso de los tres es un jet privado Dassault Falcon 900LX, cuyo valor asciende a 37 millones de libras, casi 900 millones de pesos mexicanos, según el medio británico. Este tipo de aeronave es común entre celebridades y empresarios de alto perfil, y permite viajes de larga distancia con un alto nivel de confort y privacidad.

La publicación refuerza el gusto de Neymar por el personaje de Batman, una afición que ha mostrado en diversas ocasiones a través de objetos de colección, decoración y ahora vehículos exclusivos.

Esta exhibición se suma a la ya conocida colección de autos de lujo del brasileño, que incluye marcas como Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini y Mercedes-Benz.

El contexto actual de Neymar en el futbol

Actualmente, Neymar Jr. juega para el Santos FC, el club brasileño de sus raíces, al que regresó en enero de 2025 tras una breve y poco productiva etapa en el Al-Hilal de Arabia Saudita marcada por lesiones y escaso tiempo de juego.

Después de dejar el fútbol saudí por mutuo acuerdo con Al-Hilal, Neymar firmó con Santos en busca de recuperar ritmo competitivo y estado físico, con el objetivo de volver a ocupar un lugar en la Selección de Brasil de cara al Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A finales de 2025, el delantero renovó su contrato con Santos hasta diciembre de 2026, reforzando su compromiso con el club que lo formó y desde donde busca relanzar su carrera tras varias lesiones de rodilla.

Pese a su regreso y esfuerzo en la cancha, su participación con la selección brasileña sigue en duda debido a problemas físicos y la competencia por plazas en el equipo nacional, por lo que su presencia en el Mundial aún no está confirmada.

