Muere Axel Solís, referente del periodismo deportivo en México, a los 56 años

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Axel Solís, periodista deportivo con más de 29 años de trayectoria, murió a los 56 años. La noticia se confirmó este viernes 27 de marzo de 2026 a través de su cuenta de X.

“Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte”, se lee en la publicación.

Además de agradecer a sus seguidores, el mensaje dedica unas palabras a su esposa e hijo, quienes “fueron su motor y su puerto seguro”.

“Axel no se va, se queda en cada crónica, en cada análisis y en el ejemplo de rectitud que nos deja a todos. Vuela alto, Axel”, añade el comunicado.

El servicio de velación del cronista deportivo se llevará a cabo este mismo día a partir de las 15:00 horas, en la Sala Mausoleo B de las Capillas Marianas, en San Pedro Garza García, Nuevo León, entidad donde desempeñaba su profesión.

Una carrera dedicada al futbol

La trayectoria de Axel Solís estuvo marcada por una constante: su pasión por el futbol. Durante casi tres décadas, construyó una carrera dentro de los medios de comunicación como reportero de cancha, conductor y analista.

Su trabajo no sólo se centró en narrar resultados, sino en contar historias alrededor del deporte, con especial interés en la historia del futbol mexicano y mundial.

A lo largo de su trayectoria, llevó su cobertura a escenarios internacionales de primer nivel. Estuvo presente en cuatro Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, la Copa Mundial Sub-17 México 2011 y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

También es recordado por cubrir dos ediciones de la Copa América, en Paraguay 1999 y Venezuela 2007,

Por otro lado, destaca su colaboración con Televisa y con el medio especializado Record, así como la cobertura que realizó alrededor de Tigres y la escena futbolística en Nuevo León.

Solís desarrolló su carrera en televisión y radio, donde condujo programas y participó en transmisiones como reportero en cancha. En espacios de análisis, aportó contexto y opinión sobre el futbol, especialmente el entorno regiomontano.

Además, encontró en las redes sociales una extensión de su trabajo periodístico. A través de plataformas como X y Facebook, generó contenido propio con comentarios, entrevistas y coberturas especiales.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, Axel Solís habría fallecido a raíz de un paro cardiaco.

“¡El Fútbol es mi vida, me encanta mi trabajo!”, se lee en su perfil profesional.

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