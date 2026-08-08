Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Foto: AFP.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció este sábado 8 de agosto a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a una enfermedad de larga duración. El deceso fue confirmado por el Sanatorio Centro, donde se encontraba hospitalizado, y posteriormente por Newell’s Old Boys, club en el que su hijo comenzó su formación futbolística.

Jorge Messi fallece en Rosario

La familia de Lionel Messi no había difundido, hasta el momento, un comunicado público sobre el fallecimiento de Jorge Messi. El Sanatorio Centro de Rosario informó sobre la muerte del empresario y representante del futbolista, mientras que Newell’s Old Boys publicó un mensaje para confirmar la noticia.

El club argentino recordó a Jorge Messi como un seguidor de Newell’s Old Boys, empresario y padre del capitán de la Selección argentina. En su mensaje también destacó el acompañamiento que brindó a Lionel Messi durante las diferentes etapas de su carrera.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Messi nació en 1958 en Rosario y trabajó como empleado metalúrgico. También se desempeñó como entrenador de categorías infantiles en el club barrial Grandoli, donde comenzó a dirigir a su hijo Lionel cuando tenía cuatro años.

La relación entre ambos se mantuvo durante toda la carrera del futbolista. Jorge acompañó a Lionel durante sus primeros años en Rosario y posteriormente se trasladó con él a España cuando el jugador tenía 13 años, con el objetivo de continuar su formación en el Barcelona y seguir con el tratamiento que necesitaba por un déficit de hormona de crecimiento.

Durante esa etapa, padre e hijo permanecieron en Barcelona mientras el resto de la familia continuó en Argentina. Jorge dejó su trabajo en Rosario para acompañar a Lionel durante ese proceso.

Posteriormente, Jorge Messi se convirtió en representante de su hijo y participó en la negociación de contratos durante su trayectoria profesional en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

El papel de Jorge Messi en la carrera de Lionel

Jorge Messi también fue una de las personas con las que Lionel conversaba sobre su desempeño después de los partidos. En una entrevista concedida en 2022, el futbolista señaló que su padre era crítico con él y que esa actitud contribuía a que buscara mejorar.

Su participación en la carrera de Lionel comenzó desde los primeros años en Rosario y continuó durante su llegada a Europa. También estuvo presente en las negociaciones relacionadas con el primer contrato de su hijo con el Barcelona.

Jorge mantuvo durante años un perfil público bajo y concedió pocas entrevistas. En una conversación con la revista Kicker, en 2013, habló sobre su vínculo con el futbolista y su relación con el fútbol.

Jorge Messi y las causas judiciales en España

Jorge Messi también estuvo involucrado en procesos judiciales relacionados con los ingresos y derechos de imagen de su hijo.

En 2013, la justicia española acusó a Lionel y Jorge Messi de utilizar sociedades en distintos países para gestionar ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista y evitar el pago de impuestos. El caso terminó en 2017 con multas económicas y sin condena de prisión para ninguno de los dos.

En 2019, Jorge y Lionel Messi, además de la Fundación Leo Messi, fueron denunciados nuevamente en España por presuntos delitos relacionados con Hacienda, estafa y blanqueo de capitales. La causa fue archivada en 2021.

Jorge Messi estuvo casado con Celia Cuccittini y tuvo cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

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