Lionel Messi rompe el silencio tras perder la Final del Mundial 2026: “el dolor es muy grande”

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Foto: Reuters

Lionel Messi compartió un mensaje en redes sociales en el que reconoció el dolor que le dejó la derrota contra España en el Mundial 2026. A un día de que el albiceleste perdiera, el futbolista agradeció el apoyo de los aficionados durante el torneo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida.Pero también me quedo con todo lo bueno”. Lionel Messi, furbolista

Messi agradece el apoyo de Argentina

A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino aseguró que la herida tardará en sanar, pero pidió valorar el esfuerzo de un grupo que consiguió disputar dos finales consecutivas del Mundial, después del título conseguido en 2022 y el subcampeonato obtenido este año.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”. Lionel Messi, furbolista

El delantero también reconoció que, por ahora, resulta difícil dimensionar lo conseguido por la selección argentina. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

En su publicación, el futbolista de 39 años también dedicó unas palabras a los aficionados que acompañaron a la Albiceleste durante toda la competencia y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras la derrota frente a España.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. Lionel Messi, furbolista

El mensaje fue recibido por miles de aficionados, quienes respondieron con palabras de apoyo para el capitán, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Messi había publicado otro mensaje un día antes de la final del Mundial 2026

El 18 de julio, es decir un día antes, el propio delantero compartiera otro mensaje en el que aseguraba que, sin importar el resultado ante España, aquella generación ya había escrito una historia imborrable con la selección argentina.

En esa publicación previa, el capitán destacó que lo más importante no eran únicamente los títulos, sino el camino recorrido junto a sus compañeros y el cuerpo técnico. Tras la derrota, mantuvo ese mismo tono de gratitud, aunque reconoció que la derrota dejó una herida que tardará en sanar.

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