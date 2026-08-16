Nahuel Guzmán comete un error ante Atlas y agrava la crisis de Tigres con una nueva derrota en el Apertura 2026

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Nahuel Guzmán ‘regaló’ el segundo gol de Atlas | Imago7

Una raya más a los Tigres… el cuadro regiomontano sigue pasándola mal en el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de caer 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la jornada 4. El portero de los felinos se robó los reflectores en el encuentro, luego de equivocarse al querer quedarse con la pelota y terminar mandándola al fondo de su meta, con lo que agravó la crisis por la que pasa el equipo.

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