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Nahuel Guzmán comete un error ante Atlas y agrava la crisis de Tigres con una nueva derrota en el Apertura 2026
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Una raya más a los Tigres… el cuadro regiomontano sigue pasándola mal en el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de caer 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la jornada 4. El portero de los felinos se robó los reflectores en el encuentro, luego de equivocarse al querer quedarse con la pelota y terminar mandándola al fondo de su meta, con lo que agravó la crisis por la que pasa el equipo.