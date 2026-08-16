Jamal Musiala alarma al Bayern Múnich; se desmaya en pleno partido ante RB Leipzig

GENERANDO AUDIO...

Jamal Musiala sufrió los estragos del calor. Foto: AFP

Jamal Musiala, mediocampista del Bayern Múnich, alarmó al equipo al desmayarse durante el amistoso entre RB Leipzig este sábado, luego de jugar bajo temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados en Alemania.

El futbolista alemán comenzó a sentir malestar y posteriormente cayó en el terreno de juego, lo que generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

🚨 Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, Leipzig maçında sıcak havaya dayanamadı ve bayıldı.



• Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyem Musiala doğrudan soyunma odasına götürüldü. pic.twitter.com/MgTpkaT89C — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) August 15, 2026

El episodio ocurrió apenas unos minutos después de que el jugador marcara uno de los goles del encuentro que daría el 3-1 definitivo.

Musiala sufrió un leve desmayo relacionado con el calor, indicaron los reportes. Tras recibir atención, logró recuperarse y fue sustituido en el minuto 86 por Ndiaye.

Se desmayó minutos después de anotar

Al minuto 81, Jamal anotó el tercer gol a favor de su escuadra tras recibir una asistencia de Ismael Saibari. Apenas cinco minutos después tuvo que abandonar la cancha.

El encuentro representó además el debut en pretemporada de Musiala y Saibari, por lo que el episodio generó especial atención debido al regreso del alemán a la actividad.

Antes de su salida, algunos jugadores del Bayern ya habían advertido que Musiala no se encontraba bien, incluso grabaciones en redes sociales muestran el rostro con molestia del jugador.

I think Jamal Musiala showed signs of illness before the game properly started pic.twitter.com/Z2db6z4iF9 — emi (@real_emi1) August 15, 2026

Bayern vence al Leipzig en su tercer triunfo de pretemporada

El conjunto dirigido por Vincent Kompany terminó por obtener la victoria ante Leipzig.

Luis Díaz abrió el marcador al minuto 13, mientras que Brajan Gruda consiguió el empate para Leipzig al 52’.

Posteriormente, Nathaniel Brown devolvió la ventaja al Bayern tras una asistencia de Aleksandar Pavlovic, antes de que Musiala sentenciara el encuentro.

Con este resultado, Bayern Múnich consiguió su tercera victoria consecutiva de preparación, después de sus triunfos ante Jeju y Rottach Egern.

Otros dos jugadores del Bayern salieron por molestias

Musiala no fue el único futbolista del Bayern que tuvo que abandonar el partido.

Konrad Laimer salió al minuto 9 y fue sustituido por Sacha Boey, mientras que Kim Min-jae dejó el campo al minuto 69 para dar entrada a Hiroki Ito.

A pesar de los contratiempos, Bayern completó otro ensayo de pretemporada antes del comienzo de la competencia oficial.

La atención, sin embargo, terminó concentrada en Jamal Musiala, quien pudo recuperarse después del desmayo relacionado con las altas temperaturas. El club seguirá de cerca su evolución de cara a sus próximos compromisos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.