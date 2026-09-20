¡Partidazo en el Estadio Azteca! América y Chivas regalan un Clásico Nacional enmarcado con una chilena histórica

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Cristian Borja salvó al América con un doblete, suficiente para dejar un 2-2 que revirtió el dominio que tuvo Chivas en el Clásico Nacional

Cristian Borja firma una chilena en el América vs Chivas | Imago7

El Clásico Nacional parecía sentenciado en el Estadio Azteca, pero América encontró una reacción de película ante Chivas en el partido de este sábado 19 de septiembre. El Rebaño Sagrado tomó ventaja de 2-0 con los goles de Bryan González y Ricardo Marín, además de controlar buena parte del encuentro, hasta que Cristian Borja apareció para cambiar la historia. Al minuto 71, el colombiano sorprendió con una espectacular chilena dentro del área que recortó la diferencia y encendió por completo al Coloso de Santa Úrsula. La anotación devolvió la vida a las Águilas y puso contra las cuerdas a un Guadalajara que había dominado el marcador.

El intento de remontada azulcrema tuvo su segundo capítulo apenas tres minutos después. Henry Martín peleó una pelota dentro del área y asistió a Cristian Borja, quien llegó desde atrás para empujar el balón al fondo de las redes y firmar el 2-2 definitivo. El doblete del colombiano rescató a las Águilas de una derrota que parecía inevitable y evitó un segundo descalabro consecutivo en el Estadio Azteca, tras la caída ante Cruz Azul. Con el empate, Chivas llegó a 18 puntos y América a 17, cifras que los mantienen en la parte alta de la clasificación, solo por detrás del Toluca. Lee nuestra crónica en el siguiente enlace.

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