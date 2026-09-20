Andros Townsend es atropellado por un rodillo durante calentamiento previo a partido

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Foto: AFP

Un video de Andros Townsend, futbolista del PT Prachuap de la Primera División de Tailandia, se volvió viral este sábado 19 de septiembre de 2026, luego de que el jugador fuera atropellado por un rodillo utilizado para trabajar el césped del estadio durante el calentamiento.

😳🚜 ¡LO ATROPELLARON… EN PLENO CALENTAMIENTO!



Una escena insólita se vivió en Tailandia. Andros Townsend, exjugador de Tottenham y de la selección inglesa, calentaba durante el descanso del partido entre PT Prachuap y Pattani cuando se cruzó accidentalmente con un rodillo… pic.twitter.com/rvp1BjmXiO — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente de Andros Townsend?

Townsend se encontraba junto a sus compañeros realizando un ejercicio de espacio reducido, cuando un pase largo hizo que el futbolista fuera en busca del balón.

En ese momento, el jugador se cruzó en el camino del vehículo que trabajaba sobre el terreno de juego. El rodillo continuó avanzando y golpeó las piernas del futbolista, hasta pasar por encima de ellas.

El conductor logró frenar, por lo que el vehículo quedó detenido sobre las piernas de Townsend. La situación generó preocupación entre sus compañeros y los aficionados presentes en el estadio.

Andros Townsend pudo jugar después del accidente

Minutos después del incidente, se confirmó que Townsend no sufrió ningún daño y pudo participar en el encuentro.

El futbolista ingresó de cambio durante los últimos minutos, cuando el PT Prachuap ya ganaba 3-0.

Los goles del triunfo fueron anotados por Suthat Kanyaroet, Tauá Ferreira y Édgar Méndez.