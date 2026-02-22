Paulinho guía la victoria del Toluca con doblete ante Necaxa

GENERANDO AUDIO...

Paulinho marcó un doblete contra Necaxa | Imago7

Toluca se impuso 3-0 a Necaxa en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026. El conjunto local generó las primeras aproximaciones con disparos de media y larga distancia, pero Luis García intervino para mantener el arco en cero. Con el paso de los minutos, los visitantes equilibraron la posesión y cerraron la primera mitad sin movimientos en el marcador, en un encuentro marcado por faltas y amonestaciones.

En el complemento, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tomó el control y resolvió el partido en la recta final. Al minuto 79, Jorge Díaz Price asistió a Paulinho para el 1-0, y tres minutos después repitieron la fórmula para ampliar la ventaja. En tiempo añadido, Federico Pereira marcó de cabeza el 3-0 definitivo tras un tiro libre. Con el resultado, Toluca sumó tres puntos y Necaxa registró una nueva derrota en casa.

