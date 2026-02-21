Pumas vs. Rayados, Jornada 7 del Clausura 2026: fecha, hora y quién es favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Pumas recibe a Monterrey. Foto: Especial

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá uno de sus duelos más esperados cuando Pumas UNAM reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, y este partido puede ser determinante para sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. Rayados?

Fecha y hora de México vs Estados Unidos ¿Cuándo? Domingo 22 de febrero de 2026

Domingo 22 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llega Pumas?

El equipo dirigido por Efraín Juárez ha comenzado el Clausura 2026 de manera sólida, manteniendo un invicto que lo ubica entre los líderes del torneo. Pumas ha mostrado buen equilibrio defensivo y capacidad ofensiva con figuras como Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte y Jordan Carrillo, quienes han sido claves en los primeros encuentros.

El club ha incorporado jóvenes promesas como César Garza y Tony Leone, quienes aportan frescura y dinamismo al equipo universitario, reforzando tanto la defensa como el ataque.

¿Cómo llega Rayados?

Rayados de Monterrey, bajo la dirección de Domènec Torrent, ha tenido un inicio irregular en el Clausura 2026, pero cuenta con jugadores de experiencia capaces de competir al más alto nivel. Figuras como Vincent Janssen, Luis Romo y Alfredo Talavera son piezas clave para el funcionamiento ofensivo y defensivo del equipo regio.

El club buscará una victoria de visitante que le permita escalar posiciones y acercarse a los líderes de la tabla, consolidando su candidatura a la liguilla.

¿Quién es favorito según la IA?

Según la inteligencia artificial, que analiza rendimiento reciente, estadísticas y momento de forma:

Pumas es ligero favorito gracias a su invicto y solidez como local.



es ligero favorito gracias a su invicto y solidez como local. Rayados puede complicar el encuentro con su calidad individual, pero parte en desventaja como visitante.

Probabilidades estimadas:

Pumas: 42%



Empate: 33%



Rayados: 25%

Posible marcador según la IA

Pumas 2‑1 Rayados : resultado más probable reflejando la eficacia del equipo local y la capacidad de reacción visitante.



: resultado más probable reflejando la eficacia del equipo local y la capacidad de reacción visitante. Empate 1‑1: escenario alternativo si Monterrey logra contener a los universitarios.

El duelo entre Pumas y Rayados de la Jornada 7 del Clausura 2026 es clave para las aspiraciones de ambos equipos:

Pumas busca mantener su invicto y consolidar su posición en la parte alta de la tabla.



Rayados quiere demostrar que puede competir de visitante y escalar posiciones.

Con planteles equilibrados y jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento, el Estadio Olímpico Universitario se prepara para un encuentro intenso y emocionante.

