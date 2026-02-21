Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar 500 goles después de los 30 años

GENERANDO AUDIO...

Cristiano Ronaldo hace historia. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol en marcar 500 goles después de cumplir 30 años, luego de anotar un doblete en su más reciente partido con el Al-Nassr este sábado 21 de febrero de 2026.

Con estos goles, Ronaldo suma un total de 964 goles oficiales en su trayectoria, contabilizando tanto los anotados con clubes como con la selección de Portugal.

Este registro incluye sus etapas en equipos históricos como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al‑Nassr, así como sus contribuciones en torneos internacionales con la selección lusa.

CR7 rumbo a los mil goles

Con 964 goles oficiales, Cristiano Ronaldo se acerca al hito de los mil goles en su carrera, un número que lo consolidaría como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol mundial.

Para ponerlo en perspectiva, mientras que muchos jugadores experimentan un descenso en su capacidad de anotar tras los 30 años, Ronaldo ha mantenido un ritmo de más de 30 goles por temporada en promedio desde esa edad, superando ampliamente a otros históricos como Lionel Messi, Pelé o Robert Lewandowski en este tipo de registros.

El desglose aproximado de sus goles incluye más de 700 tantos en clubes, sumando ligas locales, torneos internacionales y copas nacionales y alrededor de 260 goles con la selección de Portugal, donde se destaca su récord como máximo goleador de selecciones nacionales de todos los tiempos.

Además, ha logrado marcar en las principales competiciones europeas, como la Champions League, donde mantiene el récord histórico de más goles anotados en la competición, y en torneos continentales como la Eurocopa, donde fue pieza clave para que Portugal se consagrara campeón en 2016.

Ronaldo ha logrado esta marca gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego y ligas, en Portugal y Manchester United mostró su explosividad y capacidad de remate; en Real Madrid se convirtió en un fenómeno histórico con cifras récord; en Juventus mantuvo su efectividad pese al cambio de liga; y actualmente en Arabia Saudita continúa ampliando su cuenta goleadora, demostrando que su instinto de definición sigue intacto.

El portugués también ha conseguido que sus logros no se limiten únicamente a los goles, ha ganado múltiples títulos de liga en diferentes países, cinco Champions League, una Eurocopa, una Liga de Naciones de la UEFA y varios trofeos individuales, incluyendo cinco Balones de Oro. Esta combinación de constancia goleadora y éxito en torneos colectivos subraya la magnitud de su carrera y la relevancia de este hito de los 500 goles tras los 30 años.

Un récord histórico y un legado que sigue creciendo

A medida que se acerca a los mil goles, la atención del mundo sigue puesta en cada partido que disputa. Los aficionados, expertos y medios de comunicación continúan analizando su desempeño, sus registros y su impacto en el fútbol contemporáneo.

Este logro de los 500 goles tras los 30 años no solo es un hito estadístico, sino también un símbolo de la longevidad y la dedicación que caracterizan a uno de los mayores iconos deportivos de todos los tiempos.

