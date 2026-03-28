Primeras manifestaciones por reapertura del Estadio Azteca en CDMX: aficionados toman precauciones

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El día de la reapertura del Estadio Banorte, antes conocido como el Estadio Azteca, comenzó con manifestaciones cerca de las inmediaciones del recinto y en el propio lugar. Por otro lado, se anunció que la estación Estadio Azteca del Tren Ligero cerraría temprano, por lo que los aficionados llegaron casi siete horas antes del México vs Portugal.

Ricardo Rivera, periodista de Unotv.com, llegó cerca de las 14:00 horas al Coloso de Santa Úrsula para comprobar que los fans del Tricolor llegaron temprano para evitar contratiempos en su llegada para el partido programado a las 19:00 horas de este sábado 28 de marzo.

Se dispersan las primeras manifestaciones por el Estadio Azteca

Cerca de las 12:40 horas de este sábado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó un corte entre Anillo Periférico y carretera Picacho Ajusco, debido a manifestantes a la altura de Zapote.

“Al momento, 100 personas realizan un bloqueo y expresión pública, sobre los carriles centrales del Periférico al oriente, a la altura de la calle Zapote. En el lugar ya se encuentra personal de la Policía Metropolitana para el diálogo y el acompañamiento”. SSC CDMX

Para las 13:25 horas, la propia SSC CDMX dio a conocer que Se restableció la circulación sobre carriles centrales de Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote, mientras los manifestantes permanecían sobre carriles laterales.

Cinco minutos más tarde, las propias autoridades informaron que, tras la presencia de manifestantes, se reabre la circulación de los carriles centrales del anillo Periférico a la altura de la calle Zapote.

A las 14:19 horas, se dio a conocer que los manifestantes permanecían sobre lateral de Anillo Periférico al Oriente a la altura de Zapote.

Cabe destacar que, durante el transcurso de la tarde, se esperan más manifestaciones por parte de los vecinos de la zona y madres buscadoras de México.

Primeras manifestaciones en el nuevo Estadio Banorte

El periodista Ricardo Rivera reportó que, cerca de las 15:00 horas, comenzaron a llegar manifestantes a la explanada del Estadio Banorte, con una sola movilización reportada hasta ese momento.

Un grupo de 10 personas se manifiestó para exigir que el gobierno de la Ciudad de México regrese a los 900 perros que extrajo del Refugio de Cuajimalpa, según el reporte de Uno TV.

Imagen: Ricardo Rivera

Los fans llegan temprano al Coloso de Santa Úrsula

Debido a los potenciales contratiempos para llegar al encuentro entre México y Portugal, decenas de aficionados decidieron adelantarse para llegar temprano a las inmediaciones del Estadio Banorte.

Aunque el partido de la reinauguración comienza a las 19:00 horas, aficionados como Luis decidieron tomar previsiones, pues se anunció con antelación que la Estación Estadio Azteca del Tren Ligero cerraría desde las 15:00 horas, obligándolos a bajarse en El Vergel y Huipulco.

“Ayer nos pasó que teníamos problemas con el Metro, no podíamos llegar y para evitar cualquier tipo de convulsión ahí, va a ser un caos llegar al Azteca, aún teniendo boletos”. Luis León, aficionado

Ricardo Rivera llegó cerca de las 14:00 horas a la explanada del otrora Estadio Azteca, en donde los aficionados ya estaban tomándose fotos con la mascota de la Ciudad de México para el Mundial 2026.

Por otro lado, el equipo de Uno TV pudo confirmar que múltiples asistentes esperaban a las afueras de Six Flags para abordar el transporte implementado por las autoridades capitalinas para llegar al recinto, ante la falta de estacionamiento en el lugar.

El equipo de Uno TV confirmó que, a las 15:13 horas del sábado, comenzaron a salir los autobuses de la modalidad Park and Ride. El primer autobús salió 13 minutos después de la hora anunciada. Todas las unidades son escoltadas por policías de tránsito.

¿Y a qué hora es el México vs Portugal?

El duelo que marca la reapertura del ahora llamado Estadio Banorte será a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), celebrando el primer encuentro en el Coloso de Santa Úrsula en casi dos años.

Sin embargo, la falta de estacionamiento en el antes conocido Estadio Azteca provocó la implementación de operativos de movilidad como ensayo para la Copa del Mundo que se inaugurará el próximo 11 de junio.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México estableció operativos de seguridad en las inmediaciones del estadio, en donde detuvieron a tres personas por una posible participación en la reventa de boletos.

Una de las noticias más relevantes al respecto del encuentro de este sábado es la ausencia de Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.

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