Claudia Sheinbaum regalará boletos para el México vs Portugal; ve cómo ganar

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El partido se realizará este sábado en el Estadio Azteca. Foto: AFP|Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este viernes que regalará boletos para el partido de México vs Portugal, que se celebrará mañana en el Estadio Azteca.

En su cuenta de X, como parte de la dinámica, la mandataria pidió a los aficionados que, en punto de las 19:30 horas de hoy, 27 de marzo de 2026, vayan a su perfil de Instagram para saber cómo hacerse de las entradas.

“Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos”, dijo Claudia Sheinbaum en X.

¿Qué se sabe del México vs Portugal?

El partido amistoso que disputará la Selección Mexicana contra su similar de Portugal se realizará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que el recinto reabrirá sus puertas tras una remodelación, previa al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026

Hace algunas semanas, la presidenta anunció que regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026 en una convocatoria dirigida a mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años.

Quien quiera ir al juego, en el que México enfrentará a Sudáfrica, tendrá que:

Registrarse en el link de Mundial Social

Una vez ahí, agregar un enlace a un video de YouTube donde los interesados demuestren sus habilidades con el balón

Posteriormente, escribir su historia de amor al futbol y mencionar qué significa para la persona este deporte

Un jurado, compuesto por tres mujeres profesionales del fútbol, será quien seleccione a la mujer ganadora

Es necesario tomar en cuenta que, si la ganadora es menor de edad, se necesitará consentimiento de sus tutores.

El registro solo estará disponible hasta el 10 de abril. El boleto ganador será el 00001, destinado para la inauguración del Mundial 2026.

Información en desarrollo…

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