Reinauguración del Estadio Azteca, últimas noticias en vivo: minuto a minuto del México vs Portugal

No te pierdas detalle de la reapertura del Estadio Azteca | Foto: Cuartoscuro

El Estadio Azteca cerró sus puertas en mayo de 2024 para su remodelación rumbo al Mundial de 2026; 46 meses después, el Coloso de Santa Úrsula vuelve a la acción bajo el nombre de Estadio Banorte en medio de polémicas por su remodelación y protestas por parte de los habitantes de la zona.

Para celebrar el regreso del recinto que recibirá su tercera Copa del Mundo, donde México y Portugal jugarán un partido amistoso en el que se pondrá a prueba la capacidad de los organizadores para recibir el partido inaugural del 11 de junio entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica.

En Unotv.com te traemos todas las noticias al momento alrededor de la reapertura del hoy llamado Estadio Banorte.

¡Sigue el minuto a minuto de la reapertura del Estadio Azteca!

Claudia Sheinbaum regala boletos para el México vs Portugal Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este viernes que regalará boletos para el partido México vs Portugal, que se jugará este sábado en el Estadio Azteca. La iniciativa está dirigida a estudiantes del Bachillerato Nacional. El anuncio generó interés entre jóvenes que buscan asistir al partido sin costo. La dinámica fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram de la presidenta, donde se detallan los requisitos para participar en la convocatoria de boletos gratis México vs Portugal. México vs Portugal boletos gratis: cómo participar Para obtener uno de los accesos, los interesados deben seguir tres pasos clave establecidos en la convocatoria oficial: 1.- Seguir la cuenta de @MundialSocial2026

2.- Enviar un mensaje directo por Instagram explicando por qué quieren asistir

3.- Ser una de las primeras 25 personas en mandar el mensaje La convocatoria contempla la entrega de 25 boletos dobles, por lo que solo un número limitado de estudiantes podrá acceder al beneficio. Así se ve el Estadio Banorte en la víspera de su reapertura La agencia Cuartoscuro compartió que el Estadio Banorte ya deja ver ya sus avances finales, donde destaca su iluminación LED en pleno funcionamiento a un día de que se reabra el recinto para el partido de México vs Portugal. Foto: Cuartoscuro

Todo lo que debes saber si vas a ir al Coloso de Santa Úrsula

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que, debido a un operativo de movilidad en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, no habrá estacionamiento para el público el próximo 28 de marzo para el partido entre México y Portugal. A través de un comunicado, la organización compartió los detalles del cierre vial que se implementará.

Además, se aplicarán cierres viales desde las 06:00 horas, con acceso parcial únicamente para tránsito local y proveedores, mientras que, a partir de las 13:00 horas, el cierre será total en el perímetro.

El acceso peatonal estará permitido exclusivamente para personas que cuenten con boleto para el encuentro.

Ante estas restricciones, las autoridades habilitarán diversas alternativas de transporte para facilitar la llegada de los aficionados.

Entre ellas se encuentra el sistema Park & Ride, con estacionamientos remotos ubicados en puntos como el Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Santa Fe y el Parque Ecológico Xochimilco, desde donde se ofrecerá traslado directo al estadio.

Asimismo, se dispondrán rutas especiales de autobuses rumbo el Estadio Banorte, con salidas desde zonas estratégicas de la ciudad como Bellas Artes, Chapultepec, Polanco, Reforma e Hidalgo.

Transporte público amplía horario para el sábado 28 de marzo

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) aseguró que las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su horario de servicio este sábado 28 de marzo hasta la 01:00 a.m del domingo en apoyo a las y los asistentes del juego de fútbol al sur de la Ciudad.

Los últimos trenes saldrán de las terminales a las 00:30 horas, el resto de la red operará de manera habitual de 06:00 a 12:00 horas Únicamente la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada.

En cuanto al Metrobús, su directora Rosario Castro dio a conocer que el servicio operará con horario extendido hasta la 1:00 de la madrugada del domingo 29 de marzo.

La Línea 5 (Preparatoria 1 a Río de los Remedios) brindará servicio hasta la 1 am, igual que las Líneas 1 (El Caminero a Indios Verdes), 2 (Tacubaya a Tepalcates) y 7 (Campo Marte a Indios Verdes).

Por otro lado, cabe destacar que el servicio del Tren Ligero también tendrá una extensión de horario hasta las 01:00; sin embargo, en la estación Estadio Azteca del Tren Ligero se suspenderá a las 15:00 horas, por lo que los usuarios podrán bajarse en El Vergel o Huipulco.

Por otro lado, los servicios de taxi y aplicaciones de movilidad únicamente podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso ubicadas en puntos perimetrales como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, sin acceso directo al estadio.

Debido a la alta afluencia que se prevé, las autoridades recomendaron a los asistentes planear su traslado con anticipación, priorizar el uso de transporte público y considerar tiempos adicionales para su llegada.

Objetos permitidos y prohibidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, como parte del operativo “Estadio Seguro”, se implementarán filtros estrictos en los accesos al inmueble, por lo que llevar artículos prohibidos podría complicar tu ingreso o hacerte perder tiempo antes del partido.

Entre los objetos no permitidos, las autoridades destacan:

Cinturones

Mochilas

Objetos de vidrio

Cualquier tipo de artículo punzocortante

Estos elementos son considerados de riesgo, ya que pueden ser utilizados para causar lesiones o generar incidentes dentro del estadio. En particular, las mochilas suelen ser restringidas debido a que dificultan las revisiones de seguridad y pueden representar un riesgo logístico en zonas con alta concentración de personas.

Además de estos artículos, la SSC hace un llamado a los asistentes a evitar llevar objetos innecesarios, la recomendación general es acudir con lo indispensable, lo que no solo facilitará el acceso, sino que también hará más cómoda la experiencia dentro del estadio.

En cuanto a los objetos permitidos, no existe una lista específica detallada, pero las autoridades sugieren priorizar artículos básicos y prácticos.

Se recomienda usar ropa y calzado cómodo, especialmente considerando que el evento implicará caminatas, filas y posiblemente largos periodos de permanencia en gradas.

También es importante llevar tus pertenencias bien organizadas y siempre bajo supervisión para evitar extravíos.

Otras recomendaciones para el México vs Portugal

Otro punto clave es la organización personal, la SSC sugiere acordar con familiares o amigos un punto de reunión dentro o fuera del estadio, en caso de que alguien se separe del grupo.

Asimismo, es fundamental ubicar desde el inicio las salidas de emergencia y respetar en todo momento las señalizaciones del lugar, así como las indicaciones del personal de seguridad.

Las autoridades también piden evitar conductas de riesgo, como subir a bardas, barandales, marquesinas o cualquier estructura del inmueble. Estas acciones, además de estar prohibidas, pueden derivar en accidentes que pongan en peligro tanto a quien las realiza como a otros asistentes.

De igual forma, se recomienda evitar aglomeraciones y desalojar el estadio de manera ordenada al término del encuentro.

En caso de detectar alguna situación de riesgo o inseguridad, la indicación es retirarse del lugar y acudir con el oficial más cercano. También se pide a los asistentes estar atentos a sus pertenencias en todo momento, ya que en eventos masivos es común que ocurran extravíos o robos si no se toman precauciones.

Fecha y hora del México vs Portugal en el Estadio Banorte

La Selección Mexicana protagonizará uno de los partidos más esperados del año cuando enfrente a la Selección de fútbol de Portugal en el duelo que marcará la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte), tras su remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha y hora del México vs. Portugal ¿Cuándo? Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TV Azteca, TUDN, ViX El gran atractivo del partido era la posible presencia de Cristiano Ronaldo, sin embargo, el astro portugués no fue convocado para este encuentro. La razón es una lesión muscular en el muslo (isquiotibial) que sufrió a finales de febrero durante un partido con su club, lo que lo ha mantenido fuera de actividad en las últimas semanas.

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