Problemas de visado: Sudáfrica retrasa viaje a México a días del Mundial

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Sudáfrica no ha podido viajar a días del Mundial. AFP

La selección de Sudáfrica retrasó su viaje a México debido a problemas con los visados de algunos integrantes de la delegación. Esto ocurre a pocos días de su participación en el Mundial, donde debutará frente al representativo mexicano en el partido inaugural del torneo.

La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) informó este domingo que la delegación tenía previsto salir de Johannesburgo con destino a México en un vuelo chárter. Sin embargo, dificultades relacionadas con la documentación migratoria impidieron concretar el traslado en la fecha programada.

A través de un comunicado, la federación señaló que algunos jugadores y dirigentes aún enfrentan problemas con la obtención de sus visados, situación que obligó a posponer el viaje.

Hasta el momento, las autoridades deportivas sudafricanas no han precisado cuántos integrantes de la delegación continúan a la espera de recibir la documentación necesaria para ingresar al país donde se concentrarán antes del inicio de la competencia.

Visados retrasan llegada de Sudáfrica a México

La SAFA indicó que trabaja para resolver la situación y lograr que el equipo pueda viajar a la Ciudad de México lo antes posible.

La federación también informó que convocó a una reunión de emergencia para la noche del domingo con el objetivo de atender los contratiempos relacionados con la documentación pendiente.

De acuerdo con información difundida por la emisora estatal SABC, al menos 20 integrantes de la selección sudafricana seguían en proceso de obtener sus visados en la embajada de Estados Unidos en Johannesburgo.

La situación generó reacciones dentro del gobierno sudafricano. El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, manifestó su inconformidad por los retrasos y señaló que solicitó explicaciones sobre lo ocurrido.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario calificó la situación como un problema que afecta a jugadores y miembros del cuerpo técnico que se preparan para participar en la justa internacional.

Sudáfrica debutará ante México en el partido inaugural

La selección sudafricana, conocida popularmente como Bafana Bafana, forma parte del Grupo A del torneo.

En esta fase compartirá sector con:

México

República Checa

Corea del Sur

El conjunto africano regresará a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y tiene programado su debut el próximo 11 de junio frente a México en el encuentro inaugural.

La participación en el partido de apertura convierte el traslado oportuno de la delegación en un aspecto importante para cumplir con los planes de preparación establecidos por la federación.

Universidad del Fútbol de Pachuca será sede de concentración

Durante su estancia en territorio mexicano, la selección de Sudáfrica tiene previsto instalar su centro de concentración en la Universidad del Fútbol del CF Pachuca.

Las instalaciones se ubican al noroeste de la Ciudad de México y forman parte del plan logístico diseñado por la federación para preparar los compromisos correspondientes a la fase de grupos.

Mientras continúan los trámites pendientes, la SAFA mantiene gestiones para resolver la situación de los visados y concretar el traslado de toda la delegación a México antes del inicio de su participación en el Mundial.

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