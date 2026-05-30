Obras de último minuto rumbo al Mundial 2026

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Quedan 13 días. El mundial no espera, mientras la ciudad intenta ponerse al día con obras visibles y ajustes de última hora. El problema, no solo es la prisa, es la prioridad dada a la apariencia inmediata.

En el metro, las obras avanzan entre usuarios. En la línea 2, cuelgan lámparas de diseño francés. La intervención se concentra solo en lo visible.

En el aeropuerto, la obra continúa con zonas cubiertas y accesos en ajustes de última hora. Esto trasmite desorden y falta de previsión en un punto clave de llegada a la ciudad.

En Calzada de Tlalpan, los cierres parciales y desvíos siguen afectando la movilidad cotidiana. La experiencia de la población se traduce en tráfico, retrasos y una sensación persistente de improvisación.

En el Estadio Azteca, los accesos se corrigen después de haber sido entregados. Ahora se trabaja a contrarreloj.

En pocas palabras, cuando la forma avanza más rápido que el fondo, el costo es impagable.

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