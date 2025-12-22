Subraya que no debe existir conflicto de intereses en la adjudicación dada a una empresa de los hermanos del diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, para la construcción de mil 808 viviendas en Infonavit.

La presidenta aclaró que investigarán el caso para suspender el contrato, en dado de comprobarse dicha irregularidad.