La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de diciembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 22 de diciembre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de diciembre de 2025
Termina la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 22 de diciembre de 2025.
En una cápsula informativa, el Gobierno de México resalta el legado de José María Morelos y Pavón.
Subraya que no debe existir conflicto de intereses en la adjudicación dada a una empresa de los hermanos del diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, para la construcción de mil 808 viviendas en Infonavit.
La presidenta aclaró que investigarán el caso para suspender el contrato, en dado de comprobarse dicha irregularidad.
Dice que Tula “ya está produciendo mucha más gasolina”, pues ya está trabajando una parte de la coquizadora de dicho municipio de Hidalgo. La producción pasó de 90 mil a 130 mil barriles diarios.
Descarta que Genaro García Luna pueda salir de prisión con el amparo presentado para anular su juicio y condena. Además, resalta que el exfuncionario calderonista tiene órdenes de aprehensión en México.
Asegura que el dólar se mantiene en 18 pesos por la “fortaleza” de la economía mexicana. “Es parte de nuestro modelo económico, que es fortaleza macroeconómica y apoyo a la gente.”
Claudia Sheinbaum destaca cercanía con la gente
En la mañanera de este 22 de diciembre, Claudia Sheinbaum resalta que dialogó con habitantes para atender sus demandas sobre una obra hidráulica durante en su recorrido del Tren Suburbano al AIFA, el pasado 21 de diciembre de 2025.
Descarta ajustar sus protocolos de seguridad durante sus recorridos, pues prefiere acercarse a la ciudadanía.
La mandataria comenta que está satisfecha y agradecida con el apoyo de la gente a su mandato.
Menciona que es distinta la problemática de Michoacán y Sinaloa, aunque en este último estado han realizado acciones para mejorar la agricultura.
Respalda alianza entre VivaAerobús y Volaris
Claudia Sheinbaum se manifiesta a favor de la alianza entre VivaAerobús y Volaris. Menciona que dicho movimiento es para que haya una mayor inversión en la industria aeronáutica.
El titular de Profeco asegura que la FIFA no pudo diseñar en México una plataforma de reventa para el Mundial del 2026 debido a que es ilegal en el país.
En cambio, FIFA hizo la plataforma de intercambio de boletos entre aficionados. Es una plataforma privada, donde no interviene el Gobierno. Sólo realizan un acompañamiento a quien presenta una queja.
La presidenta reconoce que incrementaron los homicidios durante este fin de semana en Sinaloa. Antes había un promedio de 3.5 asesinatos por día.
Construcción de presa en Baja California Sur y acuerdos de agua
Claudia Sheinbaum resalta que acordó un esquema con gobernadores de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas para devolver agua a Estados Unidos.
Con ello, usarán agua de otras cuencas para no afectar a agricultores mexicanos de dichas entidades.
Además, en 2026 retomarán un proyecto planteado hace décadas para hacer una línea de conducción de aguas tratadas en Nuevo León y Tamaulipas, lo que ayudará a que este último estado tenga suficiente agua.
El Gobierno federal da el banderazo de inició de las obras de construcción de la Presa El Novillo en La Paz, Baja California Sur. Las obras durarán 2 años y se invertirán 2,400 millones de pesos. Generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, resalta que hace más de 30 años no se hacía una obra hidráulica de esa naturaleza.
Destituyen a funcionarios del INM por extorsión
La presidenta confirma que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) extorsionaba a paisanos que regresaban a México para el fin de año.
Los responsables fueron separados de sus cargos y se inició una investigación interna para fincar responsabilidades. En consecuencia, implementarán un esquema para atender casos de corrupción en el Gobierno federal.
Claudia Sheinbaum espera que Estela Damián se quede como consejera jurídica del Gobierno de México durante todo el sexenio, ante comentarios sobre su presunta aspiración a la gubernatura de Guerrero.
Dice que están “atentos” a la seguridad en Chilpancingo, para apoyar a las autoridades locales en la realización de la feria del Paseo del Pendón, que conmemora 200 años.
Avances del gobierno de Claudia Sheinbaum
Durante la mañanera de este 22 de diciembre, la mandataria menciona que en 2026 su gobierno avanzará con las obras estratégicas de su sexenio, como los trenes de pasajeros y los Polos del Bienestar. A inicios de año, iniciará un programa de inversión pública donde ampliarán la infraestructura.
De igual forma, la presidenta asegura que el gabinete de seguridad se enfocará en combatir la corrupción durante el próximo año.
A 14 meses de gobierno, Claudia Sheinbaum dice que su gobierno se enfoca en disminuir la pobreza por encima de un crecimiento económico general, ya que la riqueza no solía distribuirse de forma equitativa.
Precio de la canasta básica y remesas
Por otra parte, el Chedraui de Apizaco, Tlaxcala, ofreció la canasta básica más barata a nivel nacional. La más cara estuvo en el Walmart de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La canasta básica no debe superar los 910 pesos en todo el país, de acuerdo con un acuerdo voluntario firmado por el gobierno federal con tiendas de autoservicio.
En el “Quién es quién en el envío de dinero”, el titular de la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, indica que Finabien permanece como la remesadora que más pesos da por los dólares enviados desde Estados Unidos.
En cambio, Xoom repite como la remesadora que menos pesos da por cambio de dólares.
Pangea Money Transfer es la remesadora que más dinero da en envíos en efectivo. Xoom volvió a reprobar.
La presidenta resalta que este fin de semana acudió a Querétaro para inaugurar una preparatoria y la Central de Ciclo Combinado El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón”, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento