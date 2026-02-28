Pumas rescata el empate ante Tijuana y se mantiene en la pelea por la cima

GENERANDO AUDIO...

Tijuana empata ante Puma en la Liga MX

El conjunto de Club Tijuana continúa sin levantar el vuelo y sumó su sexto partido al hilo sin conocer la victoria, tras empatar 1-1 ante Pumas UNAM. Con el punto obtenido en la frontera, los universitarios se colocan como sublíderes momentáneos y extienden una semana más su invicto en el Clausura 2026.

El equipo xoloitzcuintle llegó al Estadio Caliente con la urgencia de salir del bache futbolístico y volver al triunfo luego de cinco jornadas de sequía; sin embargo, los felinos no se achicaron y marcaron el ritmo del partido con la posesión del balón.

A pesar de la superioridad auriazul, los locales encontraron la fórmula para abrir el marcador a balón parado. En una jugada prefabricada, el atacante Ramiro Arciga recibió la redonda sin marca y definió de primera intención hacia el arco rival, con la fortuna de que su disparo fue desviado por la zaga universitaria, dejando sin opciones al arquero Keylor Navas.

La reacción de los del Pedregal no tardó y, cinco minutos más tarde, emparejaron los cartones en los pies de ‘Juninho’, quien aprovechó un rebote tras un disparo previo de Robert Morales para, con el arco abierto, simplemente empujar el esférico a la red antes del descanso. En la parte complementaria, la tónica no cambió y los capitalinos continuaron al acecho de la defensa fronteriza, que se salvó del segundo tanto luego de un potente disparo del ecuatoriano Pedro Vite, el cual se estrelló en el poste y se quedó a centímetros de convertirse en un golazo.

Con el paso de los minutos, el conjunto universitario se volcó al frente en busca del tanto que le diera los tres puntos; no obstante, pese a la insistencia, no tuvo la contundencia necesaria para vencer a José Antonio Rodríguez y el encuentro terminó en empate. Tras la igualada, los dirigidos por Sebastián Abreu desaprovecharon la oportunidad de escalar a puestos de liguilla al sumar apenas nueve unidades. Por su parte, el equipo de Efraín Juárez se coloca como sublíder momentáneo al llegar a 16 puntos.

