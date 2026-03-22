Pumas vs América en vivo el Clásico Capitalino en la jornada 12 del Clausura 2026

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Pumas vs América en vivo online | Claro Sports

Buenas tardes damas y caballeros. Pumas y América se enfrentan en la jornada 12 del Clausura 2026 en un duelo entre equipos ubicados en zona de Liguilla. El conjunto dirigido por Efraín Juárez llega en la quinta posición con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y una derrota, mientras que el equipo de André Jardine ocupa el séptimo lugar con 17 unidades, tras cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas. El encuentro presenta a dos planteles que buscan seguir escalando posiciones en la parte alta de la clasificación.

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