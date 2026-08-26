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Rayados se instala en las semifinales de la Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda

| 22:00 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Rayados se instala en las semifinales de la Leagues Cup con golazo de Orbelín Pineda
Orbelín Pineda lleva a Rayados a semifinales | Imago 7

Rayados encontró la respuesta en el momento que más la necesitaba y consiguió el boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026. Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final del torneo, con un gol de Orbelín Pineda al minuto 78 que rompió el empate y definió el encuentro disputado en territorio estadounidense.

El partido comenzó con intensidad por parte de ambos equipos. Chicago Fire intentó tomar la iniciativa y generó sus primeras aproximaciones con Philip Zinckernagel y Anton Salétros, pero Esteban Andrada apareció para mantener el arco visitante sin recibir daño. El arquero argentino respondió ante un disparo de Salétros al minuto 13 y volvió a intervenir en las acciones ofensivas del conjunto de la MLS. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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