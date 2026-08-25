Una cuarta parte de jugadores de la NFL podría terminar con enfermedad cerebral, según estudio

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Estudio señala daños cerebrales a jugadores de NFL Foto: AFP

Daniel Daneshvar, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, dirigió un nuevo estudio en donde indica que al menos una cuarta parte de los jugadores de la NFL podría tener una enfermedad cerebral degenerativa como la encefalopatía traumática crónica (CTE).

Es causada por golpes repetidos en la cabeza y entre sus síntomas pueden incluir deterioro cognitivo, dificultad para caminar, inestabilidad emocional y pensamientos suicidas.

El estudio analizó los cerebros de jugadores fallecidos que formaron parte de por lo menos un partido de la NFL. Uno de los principales hallazgos corresponde a las personas que murieron entre 2016 y 2021, pues durante ese periodo la donación de cerebros fue más frecuente.

De los 878 jugadores fallecidos durante ese periodo, 235 donaron su cerebro y en 215 de ellos se logró localizar encefalopatía traumática crónica.

Este estudio indica que la tasa mínima sería de 24.5%, tomando en cuenta que el resto de los cerebros no analizados no presentaran la enfermedad. Sin embargo, entre los jugadores cuyos cerebros sí fueron analizados, la presencia de CTE alcanzó el 97.7%.

Estos porcentajes no permiten establecer una tasa real de casos entre todos los jugadores de la NFL, pues existe una diferencia importante entre quienes donaron su cerebro y quienes no lo hicieron.

Además, la CTE sólo puede confirmarse mediante un examen cerebral post mortem, por lo que la verdadera magnitud de los afectados dentro de la NFL es incierta.

La demencia está relacionada

También se evaluó la gravedad de la enfermedad, encontrando una relación entre la encefalopatía traumática crónica y la demencia.

Esto fue determinado a partir de notas médicas de los jugadores y entrevistas con sus familiares:

“En conjunto, estos hallazgos indican que los jugadores de la NFL presentan una mayor prevalencia de CTE al morir que la que se había mostrado anteriormente en múltiples estudios comunitarios”, indica el estudio.

Pero también se reconoce que existen limitaciones en el estudio, pues no se incluye a todos los jugadores y, en el caso de las entrevistas, algunos familiares pudieron recordar diferente o exagerar síntomas.

El caso Aaron Hernández

Uno de los casos más mediáticos sobre esta enfermedad relacionada con la NFL es el de Aaron Hernández, el joven jugador de New England Patriots que fue encontrado culpable del asesinato de Odin Lloyd en 2015 y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Tras su suicidio en abril de 2017 fue que se pudo determinar que padecía encefalopatía traumática crónica, aunque lo que sorprendió es que el joven de 27 años presentaba daños similares a los de una persona de 60 años afectada por la enfermedad.

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