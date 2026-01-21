Regina Martínez, la doctora que quiere hacer historia para México en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Regina Martínez. Foto: Comité Olímpico Mexicano

La delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 la integran cinco atletas, entre los que destaca Regina Martínez, una doctora que busca hacer historia para México en el esquí de fondo.

La medicina, el futbol y ahora el deporte en nieve, son tan solo algunas de las grandes pasiones que tiene esta mujer mexicana, así lo menciona el sitio web olympics.

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez estudió medicina y se confiesa amante de la adrenalina, así como de las cosas muy intensas. Practicó futbol desde los ocho años hasta el segundo curso de la universidad, donde llegó a jugar en las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM.

Antes del esquí, también jugó futbol en la primera división de Costa Rica. Pero esa base atlética fue la clave para comenzar un nuevo deporte a una edad considerada tardía.

El sueño olímpico no nació en una pista de hielo ni en una montaña nevada, sino en un momento de profunda crisis personal que vivió. Lejos de México, enfrentó su primer invierno real en Minnesota, Estados Unidos, donde encontró en el frío extremo el detonante que hoy la coloca a las puertas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La mexicana comentó “Antes de eso no me había tocado un invierno tan fuerte ni había visto tanta nieve en mi vida”, en un podcast en español de Olympics.com. Aislada por la nieve, el clima y la distancia, una pregunta comenzó a rondar su mente, “¿cuántos mexicanos habían llegado a unos Juegos Olímpicos de Invierno?” La respuesta la sorprendió aún más.

Del grupo que compitió en PyeongChang 2018, le llamó la atención el caso de Germán Madrazo, que había sido olímpico en esquí de fondo a los 43 años, apenas 12 meses después de haber practicado por primera vez este deporte.

Ese ejemplo encendió la chispa en Regina Martínez, quien en ese entonces tenía 27 años y decidió intentar lo que parecía imposible, convertirse en esquiadora de fondo de alto rendimiento y aspirar a unos Juegos Olímpicos, pese a no haber conocido la nieve de forma regular.

La mexicana contactó a Germán Madrazo y para su sorpresa, el exolímpico no solo le respondió, sino que viajó más de 2 mil kilómetros para entrenarla en Minnesota durante una semana a inicios de 2020. Ahí sentaron las bases técnicas que cambiarían su vida.

Un año después, Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera esquiadora de fondo mexicana en competir en un Campeonato Mundial de esquí nórdico.

Resultados deportivos

Su evolución deportiva es evidente. En el Mundial de Oberstdorf 2021 terminó en el lugar 118 de 122 competidoras. Tres años después, en Trondheim 2024, finalizó en la posición 77 y, lo más importante, logró bajar de los 300 puntos FIS en la carrera clasificatoria.

Ese resultado aseguró la primera cuota olímpica para México en esquí de fondo femenil.

¿Cuándo y a qué hora compite Regina Martínez en Milano Cortina 2026?

Regina Martínez entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en esquí de fondo femenil 10 kilómetros el jueves 12 de febrero, a las 06:00 horas.

¿Qué otros mexicanos fueron olímpicos en esquí de fondo?

Tres mexicanos han competido en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero siempre en categoría varonil, menciona el sitio web olympics.

Roberto Álvarez fue el pionero, y hasta hoy el único que lo logró en dos ocasiones, Calgary 1988 y Albertville 1992. Después de casi 30 años de ausencia, Germán Madrazo tomó el testigo en PyeongChang 2018.

Madrazo no solo inspiró con su ejemplo a otros mexicanos, sino que ha trabajado para extender su legado, fue entrenador de Jonathan Soto, olímpico en Beijing 2022, y lo ha sido de Regina Martínez, que aspira a hacer historia en Milano Cortina 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento