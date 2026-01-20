Sarah Schleper, la esquiadora que hará historia para México en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Te contamos un poco de la trayectoria de Sarah Schleper. Foto: AFP

Sarah Schleper, esquiadora que será la abanderada de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 junto al patinador artístico Donovan Carrillo, hará historia en el deporte mexicano.

La atleta, nacida el 19 de febrero de 1979, participará por séptima ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo que la coloca entre las deportistas con mayor trayectoria en la escena olímpica.

Sin embargo, ese no será el único hecho histórico, ya que, junto a su hijo, Lasse Gaxiola, se convertirá en parte de la primera dupla madre e hijo que competirá por México en una justa olímpica invernal.

De cara a Milano Cortina 2026, en Unotv.com te contamos quién es Sarah Schleper, cómo ha sido su trayectoria y cómo llegó a representar a México.

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper nació en Glenwood Springs, Colorado, una región de Estados Unidos con condiciones ideales para la práctica del esquí alpino. Desde los dos años recibió su primer par de esquís, marcando el inicio de una relación temprana con la nieve.

Aunque comenzó en la disciplina como un pasatiempo, su destino cambió al conocer al entrenador Erich Sailer y a su hija, quienes la impulsaron a tomarse el esquí de manera competitiva. En ese momento, Schleper encontró el camino que definiría su carrera deportiva.

Curiosamente, el esquí no fue su primera elección. Durante su infancia soñaba con convertirse en gimnasta, como confesó en entrevista con Olympics, pero al involucrarse de lleno en el esquí alpino, su objetivo se transformó, competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cómo llegó a representar a México?

Durante los primeros 17 años de su carrera, Sarah Schleper representó a Estados Unidos y participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, desde Nagano 1998 hasta Vancouver 2010.

En 2011 anunció su retiro del alto rendimiento, en un momento marcado por el surgimiento de Mikaela Shiffrin en el esquí estadounidense y por el nacimiento de su primer hijo.

Su despedida fue tan simbólica como memorable, en una prueba de la Copa del Mundo compitió usando un vestido y, a mitad del recorrido, se detuvo para cargar a su hijo antes de cruzar la meta.

Sin embargo, ese no sería el final de su historia. Impulsada por el esquiador Hubertus von Hohenlohe y tras contraer matrimonio con el entrenador mexicano Federico Gaxiola, Schleper decidió regresar a la competencia, esta vez para representar a México.

Luego de obtener la nacionalidad mexicana, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como una de las figuras más representativas del deporte invernal mexicano.

Sarah Schleper competirá junto a su hijo en Milano Cortina 2026

México vivirá un hecho sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, luego de confirmarse que Sarah Schleper competirá junto a su hijo, Lasse Gaxiola, en la disciplina de esquí alpino.

Lasse, de 17 años, obtuvo la última plaza disponible para el país tras finalizar mejor ubicado en el ranking internacional, lo que le permitió integrarse oficialmente a la delegación tricolor.

Con ello, madre e hijo se convertirán en la primera dupla madre-hijo que representa a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El joven esquiador debutará en una justa olímpica acompañado no sólo por su madre, sino también por su entrenadora, ya que Schleper ha estado al frente de su preparación deportiva. Desde el ciclo olímpico pasado, ambos trabajaron con el objetivo de clasificar juntos a una misma edición olímpica.

Como destaca el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano, Sarah Schleper es considerada la máxima representante de la especialidad en América Latina.

