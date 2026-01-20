No solo Donovan Carrillo: los mexicanos que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

Mexicanos que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Foto: CUARTOSCURO

Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Allan Corona y Regina Martínez, son los cinco mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y que representarán una esperanza de medalla para el deporte nacional.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero. Mientras que los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 serán del 6 al 15 de marzo. Ambos eventos en Italia.

¿En qué competencias habrá mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo se presentará en patinaje artístico el 10 febrero en las competencias de programa corto, a las 11:30 horas; si clasifica a la final actuará el 13 febrero en las pruebas de programa libre, a las 12:00 horas.

Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno con la mira puesta en un resultado histórico para México en patinaje artístico. Tras su ciclo rumbo a Milano Cortina, el tapatío sostuvo que el objetivo pasa por la consistencia técnica en los saltos de mayor dificultad.

Sarah Schleper entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en slalom gigante femenil (manga 1 y 2) el domingo 15 de febrero, a las 03:00 y 06:30 horas. Así como en el slalom femenil (manga 1 y 2) el miércoles 18 de febrero, 03:00 y 06:30 horas.

Schleper representa experiencia en escenarios de presión, algo clave en esquí alpino, donde una manga define gran parte del resultado y un error deja fuera cualquier aspiración.

Lasse Gaxiola entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en slalom gigante varonil (manga 1 y 2) el sábado 14 de febrero, a las 03:00 y 06:30 horas. Así como en slalom varonil (manga 1 y 2) el lunes 16 de febrero, a las 03:00 y 06:30 horas.

Gaxiola fue el último en unirse a los atletas mexicanos que competirán en el certamen invernal bajo los colores patrios. Como dato interesante, Sarah Schleper es su mamá y ambos estarán en competencia.

Allan Corona es otro de los mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en cross country varonil 10 kilómetros el viernes 13 de febrero, a las 04:45 horas.

Corona llega con la idea de competir con orden, ejecutar su estrategia y cerrar con un tiempo que le permita proyectar el siguiente ciclo, más allá de la participación.

Regina Martínez entrará en acción (hora tiempo del Centro de México) en cross country femenil 10 kilómetros el jueves 12 de febrero, a las 06:00 horas.

Martínez llega a esta edición olímpica con la meta de completar su prueba con un desempeño sólido y con el foco en construir experiencia internacional, en un circuito que exige ritmo alto desde el primer kilómetro.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco. Se inició en el patinaje artístico con solo ocho años, ya que su hermana mayor, Dafne, practicaba patinaje artístico, y ahí empezó todo, así lo menciona el sitio web olympics.

Donovan hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en este deporte en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y el primero en la historia en llegar a un programa largo (o final). Todo esto lo consiguió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper compitió en seis Juegos Olímpicos de Invierno en esquí alpino por Estados Unidos entre 1998 y 2010, y por el equipo tricolor en 2018 y 2022. Ella es originaria de Vail, Colorado, pero pudo competir por México tras casarse con un ciudadano mexicano, así lo menciona el sitio web olympics.

Schleper compitió en siete Campeonatos Mundiales entre 2001 y 2017, perdiéndose solo los de 2007 y 2013. Es una esquiadora principalmente técnica, ganó una prueba de la Copa del Mundo, un eslalon en Lenzerheide, Suiza, en marzo de 2005, y subió al podio en otras tres ocasiones. Su mejor resultado en la temporada en la Copa del Mundo fue un quinto puesto en eslalon en 2004/05.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola está enfocado en el esquí alpino y apenas tiene 17 años, pero llega con un proceso formativo en nieve y de competencia internacional en categorías juveniles, además de la tarea de adaptarse al salto de exigencia que implica el entorno olímpico.

¿Quién es Allan Corona?

Antes de mudarse a Noruega, Allan Corona, que nació el 16 de febrero de 1990 en la Ciudad de México, vivió en Tijuana junto a su mujer. Allí nacieron dos de sus tres hijos, así lo menciona el sitio web olympics.

Una de las misiones de Allan Corona es darle el valor y la visibilidad al roller ski “para poder desarrollar atletas de invierno, principalmente en naciones donde no hay nieve, como en México.

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez estudió medicina y además se confiesa amante de la adrenalina y las cosas muy intensas. Practicó futbol desde los ocho años de edad hasta el segundo curso de la universidad, donde llegó a jugar en las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM, así lo menciona el sitio web olympics.

Ahora, Martínez competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y desea ser la doctora que hizo historia para México en el esquí de fondo.

¿Cuándo y dónde ver en vivo los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

En México y en 16 países de Latinoamérica, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 podrán seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá cobertura completa desde la Ceremonia de Inauguración, las competencias y la Clausura, así como contenidos especiales.

