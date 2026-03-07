¡Rugen! Memote salva a Pumas y se imponen a Necaxa

GENERANDO AUDIO...

Los Pumas de la UNAM sumaron tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del Clausura 2026 al vencer como visitantes 1-0 al Necaxa, conjunto que no encuentra rumbo en el certamen y que llegó a cuatro derrotas consecutivas. Los felinos arribaron a Aguascalientes con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras su descalabro a media semana ante Toluca. La afición auriazul no desaprovechó la visita especial de su equipo y convirtió el Estadio Victoria en una especie de sucursal azul y oro.

El buen ambiente en las tribunas se reflejó en el terreno de juego y los universitarios fueron los primeros en generar peligro. Sin embargo, el delantero brasileño Juninho dejó escapar la primera oportunidad clara de la noche al no conectar correctamente un remate de cabeza tras un centro preciso de Adalberto Carrasquilla.

Con el paso de los minutos, la ofensiva capitalina continuó presionando a la zaga hidrocálida, que resistió gracias a su arquero Ezequiel Unsain, quien tuvo una noche destacada. El guardameta argentino realizó al menos tres atajadas importantes a disparos de Jordan Carrillo y del propio Juninho, manteniendo con vida a su equipo rumbo al descanso.

