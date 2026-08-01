Xolos empata en San Luis y conserva el liderato provisional del Apertura 2026

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Los Xolos se mantienen como líderes de manera momentánea | Imago7

Atlético de San Luis y Tijuana empataron 0-0 en la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los potosinos generaron las ocasiones más claras, incluido un disparo de Leonardo Flores al poste, pero no lograron superar al portero Antonio Rodríguez.

Xolos resistió la presión local y alcanzó siete unidades para mantenerse de manera provisional en la cima de la clasificación. San Luis llegó a dos puntos después de tres fechas, producto de dos empates y una derrota.

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