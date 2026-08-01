FIFA da marcha atrás: cancela FIFA Forward Enterprise tras críticas de las confederaciones

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FIFA cancela oficialmente FIFA Forward Enterprise. Foto: AFP/Archivo

La FIFA confirmó este viernes que FIFA Forward Enterprise no seguirá adelante, luego de que el proyecto generara diferencias entre las principales confederaciones del futbol mundial durante el proceso de consultas impulsado por el organismo.

La propuesta de la FIFA se basó en la creación de una nueva estructura para gestionar y desarrollar parte de los activos comerciales del organismo, con el objetivo de generar mayores ingresos que posteriormente se destinarían al desarrollo del fútbol a través de sus Asociaciones Miembro, especialmente en los países que más apoyo requieren.

Sin embargo, la iniciativa despertó inquietud entre varias confederaciones, que cuestionaron el proceso de consulta, la gobernanza del proyecto y la posibilidad de incorporar inversionistas privados en la gestión de activos comerciales del organismo,

Al final el organismo concluyó que la discusión en torno a la propuesta dejó de contribuir a ese objetivo.

A través de un comunicado publicado este viernes 31 de julio, la FIFA explicó que desde el inicio se estableció que el proyecto únicamente avanzaría si contaba con el respaldo de una mayoría de las 211 Asociaciones Miembro y tras un proceso de consulta con las federaciones, el Consejo de la FIFA, las confederaciones y otros actores del futbol.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, señaló la FIFA.

El aviso de la Asociación destacó que el propósito “ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar”, por lo que confirmó que la propuesta no avanzará.

La oposición de las confederaciones

La cancelación del proyecto se produjo después de varios días de cuestionamientos por parte de distintas confederaciones.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) fue la primera en manifestar públicamente su rechazo al proyecto al considerar que una iniciativa de esa magnitud requería un proceso de consulta, gobernanza y transparencia más amplio antes de someterse a cualquier decisión.

Posteriormente, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), también expresó cuestionamientos.

Tras reunirse con los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, la confederación manifestó su preocupación por el debido proceso, los plazos para analizar la propuesta y la necesidad de contar con mayor información antes de adoptar una decisión sobre el futuro del proyecto.

En el caso de México, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó que analizó la propuesta y manifestó que cualquier cambio de esta magnitud debía evaluarse con total transparencia y mediante un proceso de consulta amplio entre las asociaciones miembro.

Asimismo, señaló que el desarrollo del futbol debe mantenerse como la prioridad de la FIFA y que continuaría participando en el diálogo impulsado por el organismo para conocer a detalle el alcance de la iniciativa antes de respaldar cualquier decisión.

Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no rechazó formalmente la iniciativa, pero solicitó a la FIFA información adicional sobre el alcance, la estructura y la gobernanza de FIFA Forward Enterprise.

Además, informó que iniciaría consultas con sus asociaciones miembro y con su Consejo antes de fijar una postura definitiva.

¿Qué sigue para la FIFA?

Con el retiro oficial de la propuesta, la FIFA aseguró que buscará abrir una nueva etapa de diálogo con las asociaciones miembro, las confederaciones y los demás actores del futbol internacional.

La Asociación adelantó que su intención es reunir a las partes involucradas durante los próximos días y semanas con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del deporte, especialmente en aquellos países que requieren un mayor respaldo para su desarrollo.

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