Sarah Schleper en vivo: esquí alpino, final supergigante Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Sarah Schleper en vivo en Milano Cortina | Claro Sports

Vive la actividad del esquí alpino este jueves 12 de febrero desde el Centro de Esquí Alpino Tozane, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La prueba del Super G femenil llega a su momento decisivo con la disputa de las medallas olímpicas, en una competencia que reunirá a las mejores especialistas de la disciplina, quienes pondrán a prueba su velocidad y técnica para buscar un lugar en el podio.

En esta prueba estará presente la mexicana Sarah Schleper, abanderada de la delegación junto a Donovan Carrillo en estos Juegos Olímpicos de Invierno. La esquiadora apunta a convertirse en la primera atleta, hombre o mujer, en participar en siete ediciones olímpicas de esquí alpino. Además, a sus 46 años, será la mujer de mayor edad en competir en esta disciplina y la primera en representar a México en tres Juegos Olímpicos de Invierno. SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ

Te puede interesar: