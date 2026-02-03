¡Se va de Cruz Azul! Jorge Sánchez estaría a un paso de llegar al PAOK

GENERANDO AUDIO...

Jorge Sánchez llegaría al PAOK | Imago 7

El ciclo de Jorge Sánchez con Cruz Azul se aproxima a su cierre. El defensor mexicano se encuentra en la antesala de concretar su traspaso al PAOK de Salónica, club con el que mantiene negociaciones avanzadas y que representaría su regreso al fútbol europeo durante este mercado.

Las conversaciones entre las partes se desarrollaron en las últimas semanas de manera reservada. Si bien aún no existe un comunicado oficial, tanto el entorno del jugador como el de la institución consideran que el acuerdo está encaminado y pendiente únicamente de trámites formales.

La posibilidad de su salida cobró mayor relevancia tras el viaje de Sánchez con el plantel celeste a Vancouver para disputar el inicio de la Concacaf Champions Cup. Su estancia con el equipo fue corta y posteriormente volvió a la Ciudad de México, situación que reforzó las versiones sobre una transferencia cercana.

