Victoria Chávez, ella es la mexicana ganadora del premio “Atleta del Año 2025” de los World Games

GENERANDO AUDIO...

Victoria Chávez, gana el premio “Atleta del Año 2025” | Foto: X (@conadeoficial)

Victoria Chávez, seleccionada del equipo mexicano de flag football femenil, ganó el premio a atleta del año de los World Games tras sumar 50 mil 537 votos que la dejaron en el primer sitio. El tercer lugar se lo quedó la también mexicana Laura Burgos, de Muay Thai, con 29 mil 753 puntos.

“La Atleta del Año de los World Games 2025, la superestrella del Flag Football, Victoria Chávez, reunió una increíble cantidad de votos en la ronda final (50,537), lo que garantizó su victoria en la prestigiosa encuesta”. The World Games 2025

¿Quién es Victoria Chávez?

Victoria Chávez es jugadora de Borregos Santa Fe y estudiante de la Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial en el Tecnológico de Monterrey, según la propia institución académica.

La originaria de Chihuahua fue formada en Tec Santa Fe, en donde ha conseguido un bronce y dos oros en el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) así como una plata y tres oros en CONADEIP.

En la temporada 2025 de la CONADEIP fue designada como la mejor jugadora del torneo de primera fuerza (MVP).

Aunque su posición es a la defensiva, en ciertas ocasiones y jugadas clave juega como receptora con la selección mexicana y fue quien realizó la anotación del título en la final de flag football femenil en The World Games 2025.

¡Victoria Chávez, la atleta del año para The World Games 2025!

Victoria Chávez encabezó la ronda final con 50 mil 537 votos, por delante de los alemanes Marius-Andrei Balan y Khrystyna Moshenska, así como de la también mexicana Laura Burgos.

“Esto es un sueño para mí. Nunca imaginé vivir todo esto. Hace dos años, estaba en una cama de hospital sin saber si volvería a las canchas.”. Victoria Chávez

A través de sus redes sociales, The World Games retomó las palabras de agradecimiento por parte de la ganadora: “Estar aquí hoy, viviendo todo esto con mi equipo, supera cualquier sueño que hubiera imaginado y es un recordatorio de que Dios existe y siempre ha estado conmigo”.

Asimismo, la jugadora de flag football reconoció que lo más hermoso de representar a su país es llevar el sueño de tantos corazones. Asimismo, agradeció el respaldo que se le ha dado a su selección.

“Saber que México nos apoya y nos respalda nos da mil razones para no rendirnos, y también es muy especial ver lo que México representa a nivel mundial y cuánto otros países aprecian a los mexicanos“, remató.

El premio “Atleta del Año” reconoce a las y los atletas por su excelente rendimiento deportivo y contribución al éxito y la visibilidad de su disciplina, así como inspiración a las nuevas generaciones, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Los tres primeros lugares de la votación recibirán un trofeo, un valioso premio y un amplio apoyo promocional, de acuerdo con lo declarado por la International World Games Association (IWGA).

El extraordinario año de la mexicana

La mexicana, que juega con el dorsal “2”, tuvo una gran actuación en agosto del año pasado en China, al ayudar a que el equipo tricolor ganara el bicampeonato en The World Games.

Victoria Chávez recibió un pase de Diana Flores a tres segundos de finalizar el partido ante Estados Unidos que les daría el título mundial de la disciplina.

Chávez fue una de las tres mexicanas que estaba en la pelea por dicho galardón, en el que también había dos argentinos y un peruano de un total de 30 postulados.

Ahora se espera que nuevamente sea parte de la selección mexicana para el Campeonato Mundial de Dusseldorf en donde se darán las primeras plazas olímpicas para Los Ángeles 2028.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.