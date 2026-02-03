La NFL confirma su regreso a México por los próximos tres años 

GENERANDO AUDIO...

La NFL regresa a México por los siguientes tres años. Foto: AFP

La NFL confirmó oficialmente su regreso a México tras casi cuatro años de ausencia, la liga volverá a la Ciudad de México a partir de 2026 y estará presente durante tres temporadas consecutivas.

El anuncio fue realizado por Arturo Olivé, director general de NFL México, quien celebró el retorno de los partidos de temporada regular al país, aunque por el momento no se han dado a conocer los encuentros ni los equipos que disputarán los juegos en territorio nacional.

“Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, señaló Olivé.

El directivo destacó la importancia del Estadio Azteca dentro de la historia internacional de la liga, así como el compromiso de la NFL por seguir creciendo en el mercado mexicano.

“El Estadio Azteca ha sido sede de algunos momentos verdaderamente memorables en nuestra historia internacional, y regresar aquí subraya nuestro compromiso de hacer crecer el deporte en todos los niveles dentro del mercado. Asimismo, nos complace extender y ampliar nuestra alianza de transmisión, asegurando que los aficionados a nivel nacional puedan disfrutar de un mayor acceso a la programación de la NFL”, añadió.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló sobre la ambiciosa agenda internacional de la liga, la cual incluirá nueve partidos fuera de Estados Unidos, reflejo del crecimiento global del fútbol americano. Dentro de este plan, México vuelve a ocupar un lugar clave, junto con nuevos mercados como Australia y Francia, que se suman al calendario internacional donde ya figuran España, Alemania e Inglaterra.

“Está cambiando nuestra liga. Tendremos nueve juegos internacionales, en nuevos mercados: Australia, París es un nuevo mercado, volveremos a Múnich y seguiremos en Londres. También tenemos un gran anuncio: vamos a volver a la Ciudad de México en diciembre. Es increíble para nuestros fans en México”, comentó Goodell.

El comisionado ya había adelantado el regreso de la NFL a México desde octubre pasado, previo al partido entre Minnesota Vikings y Cleveland Browns en el Tottenham Stadium de Londres, donde reveló parte del plan internacional de la liga para la temporada 2026.

La NFL suma tres años y dos meses de ausencia en México, ya que el último partido disputado en el país fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers dominaron a los Arizona Cardinals por marcador de 38-10 en el Estadio Azteca. Con el anuncio oficial, la espera finalmente terminó y las temporadas 2026, 2027 y 2028 se unirán a las ediciones históricas celebradas en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Hasta ahora, la liga no ha revelado los partidos completos del calendario internacional, únicamente se confirmó que Los Angeles Rams jugarán en Melbourne, Australia, y New Orleans Saints lo harán en el Stade de France, en París, aunque aún se desconocen sus rivales.

Todos los partidos de la NFL en México

2 de octubre de 2005: Arizona Cardinals 31 – San Francisco 49ers 14



Arizona Cardinals 31 – San Francisco 49ers 14 21 de noviembre de 2016: Oakland Raiders 27 – Houston Texans 20



Oakland Raiders 27 – Houston Texans 20 19 de noviembre de 2017: New England Patriots 33 – Oakland Raiders 8



New England Patriots 33 – Oakland Raiders 8 18 de noviembre de 2019: Kansas City Chiefs 24 – Los Angeles Chargers 17



Kansas City Chiefs 24 – Los Angeles Chargers 17 21 de noviembre de 2022: San Francisco 49ers 38 – Arizona Cardinals 10



San Francisco 49ers 38 – Arizona Cardinals 10 2026: Por definir



Por definir 2027: Por definir



Por definir 2028: Por definir

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.