¡Sufrieron! Chivas logra sacar la victoria ante Monterrey en dramático cierre

GENERANDO AUDIO...

Chivas se impone a Monterrey | Imago 7

Los Rayados siguen en caída libre tras ser derrotados 3-2 ante Chivas y aumentar su crisis en el semestre, esto por la fecha 13 del Clausura 2026.

Desde el arranque las cosas comenzaron mal para los albiazules, quienes desde el calentamiento perdieron a Jesús Corona por una molestia, dándole lugar al juvenil Cristian Reyes en la titularidad. Fuera de ello, los pupilos de Gabriel Milito fueron amos y señores del encuentro, mostrando su mejor cara y quedándose cerca de romper el cero apenas al 15′ con un centro al área de Richard Ledezma que desaprovechó Omar Govea, en una gran acción ofensiva rojiblanca.

El camisa ’06’ rojiblanco tuvo su recompensa instantes más tarde, protagonizando la asistencia para que Armando González abriera el cerrojo regio al 18′. El delantero del momento no perdonó una mala salida de Gerardo Arteaga y frente a Luis Cárdenas puso el 1-0. La reacción en los locales casi fue letal con un tiro de tres dedos que se estrelló en la horquilla del arco por parte de Roberto De la Rosa al 21′, en la única acción de real peligro para los norteños en todo el encuentro.

Cerca del descanso, nuevamente el apodado “Hormiga” se quedó a centímetros de su doblete pero la esférica se fue rozando el poste, yéndose al entretiempo con la mínima ventaja en sus manos.

El complemento inició mejor imposible para Gabriel Milito y compañía, quienes encaminaron el triunfo en los pies de José Castillo. El defensor mexicano se mandó un auténtico golazo al 46′ para el 2-0 y asegurar tres puntos en la bolsa visitante. Instantáneamente Ángel Sepúlveda erró de forma increíble el tercer tanto, echando por encima un un mano a mano frente al “Mochis” perdiendo la chance de decretar el cotejo. No obstante, la goleada no tardó en llegar, siendo Bryan González el autor de un zurdazo angulado y dictaminar el 3-0 al 55′.

A partir de ahí y ya con el resultado prácticamente en posesión, los tapatíos bajaron sus revoluciones y pecaron de ello, pues en los últimos quince minutos se toparon con un vendaval ofensivo rayado, el cual con más corazón que fútbol parecía orquestar un empate de locura en el “Gigante de Acero”. Primero Uros Durdevic descontó para la causa regia con el 3-1 al 89′ y enseguida Ricardo Chávez al 93′ quiso poner drama al asunto con el 3-2. Ya en la última acción una mano del “Cotorro” ocasionó el penal con el que Djuka tenía la oportunidad de salvar la noche, sin embargo, Raúl Rangel se convirtió en el héroe atajándole al serbio desde los once pasos y amarrar la victoria.

Al final se terminó confirmando sólo la desorientación en la “Pandilla” que se estancó en el noveno sitio con 14 unidades; además de sumar cinco partidos al hilo sin triunfo entre Liga MX y Concachampions, de donde ya están eliminados. Contrario al “chiverío” que reflejó su gran actualidad en el semestre, llegando a 30 puntos y recuperando la cima del torneo.

Te puede interesar: