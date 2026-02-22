Suspenden corrida de toros en Guadalajara tras abatimiento del “Mencho”: todos los eventos deportivos cancelados

GENERANDO AUDIO...

Suspenden eventos deportivos en Guadalajara | Foto: Cuartoscuro

El operativo del Ejército de Jalisco de este domingo, que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó la suspensión de corridas de toros en Guadalajara, así como un partido de la Liga de Expansión.

Asimismo, el Clásico Nacional Femenil entre América y Chivas se tuvo que suspender idefinidamente, en medio de un entorno marcado por la violencia en el estado que será mundialista en cuatro meses.

Se suspende corrida de toros en Guadalajara por inseguridad

La Plaza de Toros Nuevo Progreso, de Guadalajara, informó este domingo que la corrida de toros programada para este 22 de febrero quedaba cancelada, aunque no precisó las causas exactas.

“Se informa al público en general que la corrida de toros programada para hoy, 22 de febrero, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, queda suspendida hasta nuevo aviso”. Plaza Nuevo Progreso

Los organizadores atribuyeron la suspensión a causas de fuerza mayor y hechos totalmente ajenos a la organización. “No es posible llevar a cabo el evento en la fecha prevista. Agradecemos su comprensión”.

Hasta el momento, el organizador de la corrida de toros no informó en qué momento se reprogramará el evento o si se reembolsará el dinero de los boletos ya vendidos.

También suspenden Clásico Femenil y partido de Expansión

El esperado Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, entre Chivas y América, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, fue suspendido este domingo debido a la creciente violencia en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras zonas del estado de Jalisco.

“La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”. Liga BBVA MX Femenil

Hasta el momento, ni Chivas ni América han emitido comunicados al respecto de la suspensión del encuentro, cuyas causas exactas no se precisaron en el comunicado.

Este mismo domingo, la Liga BBVA Expansión MX también informó la reprogramación del partido entre Tapatío y Tlaxcala, programado a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, en Tepatitlán de Morelos.

Aunque la Liga de Expansión no precisó las causas de la reprogramación, confirmó que el encuentro se llevará a cabo este lunes 23 de febrero, en horario por confirmar.

¿Qué está pasando en Jalisco?

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó una operación militar en Tapalpa, Jalisco, en la que fue detenido Rubén “N”, alias “Mencho”, quien posteriormente perdió la vida tras resultar herido durante el enfrentamiento.

Durante la operación, el personal militar fue atacado, por lo que repelió la agresión. En el sitio murieron cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba Rubén “N”.

La Secretaría precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para la identificación oficial.

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

La Defensa detalló que tres elementos de las fuerzas armadas resultaron heridos durante la acción y fueron trasladados a instalaciones médicas en la Ciudad de México para recibir atención especializada.

Actualmente, elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco se concentran en la entidad para reforzar la seguridad.

