Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 se mantiene sin cambios en su calendario

GENERANDO AUDIO...

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 sigue en pie | Foto: Cuartoscuro

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 desmintió la suspensión del torneo tras una jornada violenta en Jalisco este domingo 22 de febrero. A través de un comunicado oficial, los organizadores aseguraron que las actividades siguen en pie conforme a lo previsto, contrario a lo difundido en diferentes medios de comunicación.

“El Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”. Comunicado oficial

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 sigue en pie

A través del comunicado, los organizadores aseguraron que el torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación, por lo que el evento continuaría conforme a lo programado. “La operación del torneo se desarrolla con normalidad“, aseguraron.

“Nos mantenemos en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos”, continuó el comunicado.

Finalmente, el Abierto Mexicano agradeció a medios de comunicación, patrocinadores y público en general por verificar cualquier información a través de fuentes oficiales.

¿Qué pasó en México este domingo?

Este domingo 22 de febrero, el Ejército Mexicano abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, según confirmó la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) en un comunicado

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho”. SEDENA

Las reacciones por el abatimiento del “Mencho” se extendieron en Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit y Guerrero, estado donde se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Tenis.

Acapulco atestiguó hechos de violencia, según confirmó Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

“En Acapulco, los incidentes registrados fueron atendidos de manera inmediata y se encuentran bajo control, sin que representen riesgo para la ciudadanía”, reconoció.

Actividad del Abierto Mexicano de Tenis 2026 este domingo

La agenda dominical del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 contempla los siguientes partidos en la rama individual masculina:

Zachary Svajda vs S. Sho – 18:00 horas

Elias Ymer vs Nicolás Mejía – 18:00 horas

Rinky Hikijata vs Wu Yibing – 18:00 horas

Patrick Kypson vs Coleman Wong – 19:10 horas

Asimismo, se tiene contemplado un duelo en dobles masculino entre Vasil Kirkov y Bart Stevens contra Adam Walton y Rinky Hijikata a las 19:30 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.