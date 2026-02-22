Los mejores momentos de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Así se vivió la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | Foto: Reuters

La Arena Olímpica de Verona fue sede de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 este domingo 22 de febrero. Tras 18 días de competencias en tierras italianas, la justa olímpica llegó a su fin entre ópera, baile y estrellas del deporte.

El tercer anfiteatro romano más grande de Italia se vistió de gala para despedir un evento deportivo que estuvo lleno tanto de hazañas como de momentos curiosos y conmovedores, en los que participaron cinco atletas mexicanos, incluyendo al patinador Donovan Carrillo.

La acción de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, incluyendo la ceremonia de clausura, se transmitió en directo a través de Claro Sports.

¡La ópera despide a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026!

Un espectacular número de música clásica abrió la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, con la intención de conectar la historia de Italia hasta la actualidad.

La ópera comenzó en el interior de la Arena Olímpica de Verona hasta salir del legendario recinto, en donde los intérpretes recibieron a los abanderados de las naciones que participaron en la justa olímpica.

Imagen: AFP

La música, el teatro y el baile fungieron, de manera simbólica, como la bienvenida para los deportistas que representaron orgullosamente a sus respectivas naciones durante dos semanas y media en Milano Cortina 2026.

Después de cerrar el número de música clásica, los rostros de Italia engalanaron la pista de la Arena de Verona, acompañados por una representación de danza con seis bailarines en escena.

Foto: Reuters

Acto seguido, los representantes y deportistas de las regiones que albergaron estos Juegos Olímpicos de Invierno entraron al recinto cargando la bandera de Italia, país anfitrión de la justa.

Los ocho encargados de cargar la bandera dieron paso, a su vez, a los medallistas italianos que hicieron historia al dejar a su país en el cuarto lugar del medallero.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

El trompetista Paolo Fresu fue el instrumento principal que adornó la entonación del himno nacional de Italia; el eco de la interpretación de Laura Pausini en la inauguración no se hizo extrañar.

Acto seguido, un grupo de exatletas se encargó de cargar una vasija de cristal de Murano que llevaba la llama olímpica, una de las invitadas infaltables para cualquier ceremonia de clausura de unos Juegos Olímpicos.

Imagen: Reuters

En las clausuras de los Juegos Olímpicos, los atletas entran por separado izando sus banderas; sin embargo, en las clausuras ocurre algo distinto: todas las banderas ingresan juntos por sus abanderados.

México presente en la clausura de Milano Cortina 2026

Sobre el mensaje de “Más rápido, más alto, más fuerte – Juntos“, Donovan Carrillo y Sarah Schleper desfilaron juntos ondeando la bandera mexicana en Verona.

Los últimos dos abanderados en entrar a la arena fueron los de Francia, encargado de albergar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, e Italia, la sede que está despidiéndose este domingo.

Posteriormente, el resto de las delegaciones olímpicas recorrieron la Arena Olímpica de Verona luciendo sus uniformes y banderas por todo lo alto, mientras canciones como “Será porque te amo” resonaban con intensidad.

“Dimmi quando, quando, quando” también resonó en la clausura de Milano Cortina antes de dar paso al Himno a la Alegría, cuando todos los países dejaron de desfilar.

La música se apodera de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Después de ver desfilar a los atletas que formaron parte de Milano Cortina 2026, una mezcla de música electrónica se hizo presente bajo el lema de “Elevation” (“Elevción”), mientras decenas de bailarines se apoderaron de la pista.

Foto: Reuters

El performance se robó la mirada de los aficionados de todo el mundo con los vestuarios de colores, los espejos, los colores y el vestuario futurista que acompañó a la música.

Sin embargo, el baile y la música fue el eje conector de toda la presentación en la ceremonia de clausura de Milano Cortina 2026, por lo que también aparecieron bailarines voladores en Verona.

Foto: Reuters

En varios episodios de la ceremonia, los organizadores mostraron algunos de los mejores momentos, incluyendo las hazañas y a los medallistas de la justa.

Los últimos podios de Milano Cortina 2026

Conforme a la tradición, la clausura vio la premiación a las medallistas de los 50 kilómetros femeninos; Suecia, Noruega (Heidi Weng) y Suiza (Nadja Kaelin) conformaron uno de los últimos podios de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El himno de Suecia formó parte de la ceremonia de clausura gracias a Ebba Andersson, quien persiguió la ansiada medalla de oro desde 2008.

De la misma manera, se premió al podio de los 50 kilómetros masculinos que, en un hecho llamativo, los tres primeros lugares eran representantes de Noruega, asegurando que el himno noruego sonara en Verona.

Emil Iversen se llevó el bronce; Martin Nyenget ganó el oro y Johannes Hoesflot Klaebo se sitió por todo lo alto en la última ceremonia de premiación de Milano Cortina 2026.

Imagen: Reuters

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 también reconocieron a los voluntarios que hicieron posible la realización de la justa olímpica con la interpretación de “I’m blue” de Eifel 65.

“Todos los atletas reconocen a los voluntarios”, se escuchó decir a la voz de fondo en la Arena Olímpica de Verona.

Recuerdan a los que ya no están en Milano Cortina

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de clausura fue el homenaje a los deportistas fallecidos, quienes fueron recordados entre un performance sencillo con mariposas de colores.

Sin embargo, no se presentaron nombres ni rostros de quienes fallecieron y no pudieron ver la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Acto seguido, el baile y la música volvieron a apoderarse del escenario con bailarines en tonos fríos dejando pasar a un par de embarcaciones que parecían flotar entre una neblina propia del invierno.

Y comenzando el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno, se entonó el himno de Grecia, país que dio inicio a esta tradición deportiva.

Los representantes italianos le pasaron el estandarte olímpico a los representantes franceses, pues los Alpes Franceses serán la próxima sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Foto: Reuters

Dan cierre a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Giovanni Malagon, expresidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, dio unas palabras para dar fin a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

“Esta noche, en este sitio eterno, bajamos la coritna de esta celebración del deporte y la humanidad, que ha unido a un país entero y a todo el mundo (…) juntamos ciudades, pueblos, provincias y diversas culturas como nunca antes. Grandísima Italia, cumpliste tu palabra”. Giovanni Malagon

Finalmente, Kristy Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), dio punto final a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

“Nos mostraron que los Juegos Olimpicos son un sitio para todos y que el deporte nos une. Gracias a todos por hacer de este evento algo mágico”, señaló Coventry.

De esta forma, la llama olímpica que se encendió el 6 de febrero en Milán, se apagó para comenzar un nuevo proceso de cuatro años rumbo a los Alpes Franceses.

Así terminaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Al ritmo de “Experience“, tema original de Ludovico Einaudi, los intérpretes del número oficial de la ceremonia volvieron al escenario para dar cierre a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Todos los personajes, que representan a la historia de Italia, se postraron a un lado del piano en el que se interpretaba el tema que ha aparecido en películas como “Mommy“, de Xavier Dolan.

Al final de la canción, la llama olímpica se apagó, así como el resto de la Arena Olímpica de Verona. Como acto final, Major Lazer encendió al público con los éxitos “Lean On”, “Watch out for this” y “Light it up”, entre otros.

Sin importar que la llama olímpica se hubiera apagado, la fiesta olímpica siguió con la interpretación de Achille Lauro, aclamado cantante italiano.

A partir de ahora, comienza un nuevo periodo de espera para ver los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

