Susto para Yuki Tsunoda, su monoplaza de Red Bull se incendia en plena exhibición: video

Yuki Tsunoda en San Francisco.

El piloto japones, Yuki Tsunoda tuvo que abandonar su monoplaza de Red Bull luego de que el coche se incendiaria durante una demostración este sábado en Marina Boulevard, San Francisco.

El incidente sucedió a mitad de la exhibición, cuando la parte trasera del RB7 se prendió repentinamente, y las llamas se propagaron con rapidez mientras el público instaba a Tsunoda a salir del coche lo antes posible, algo que hizo sin ningún inconveniente

En las imágenes se observa como Tsunoda daba unas vueltas en su RB7, la máquina que llevó a Sebastian Vettel al título en 2011, pero al terminar se prende el coche.

Los espectadores presentes, mostraron un fuerte apoyo al piloto japonés, coreando su nombre repetidamente incluso después del incendio.

Tsunoda dejó su asiento al final de la temporada 2025 en la Fórmula 1, tras haber sido compañero de Max Verstappen. aunque, sigue siendo parte de Red Bull, como piloto de reserva y de pruebas.

El evento fue parte de una celebración de la asociación Red Bull Ford, con el equipo con base en Milton Keynes utilizando sus propios motores Red Bull Ford Powertrains este año.