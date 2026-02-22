Próximos partidos

Susto para Yuki Tsunoda, su monoplaza de Red Bull se incendia en plena exhibición: video

| 13:27 | Georgina Becerril | Agencias
Susto para Yuki Tsunoda, su monoplaza de Red Bull se incendia en plena exhibición: video
Yuki Tsunoda en San Francisco.

El piloto japones, Yuki Tsunoda tuvo que abandonar su monoplaza de Red Bull luego de que el coche se incendiaria durante una demostración este sábado en Marina Boulevard, San Francisco.

El incidente sucedió a mitad de la exhibición, cuando la parte trasera del RB7 se prendió repentinamente, y las llamas se propagaron con rapidez mientras el público instaba a Tsunoda a salir del coche lo antes posible, algo que hizo sin ningún inconveniente

En las imágenes se observa como Tsunoda daba unas vueltas en su RB7, la máquina que llevó a Sebastian Vettel al título en 2011, pero al terminar se prende el coche.

Los espectadores presentes, mostraron un fuerte apoyo al piloto japonés, coreando su nombre repetidamente incluso después del incendio.

Tsunoda dejó su asiento al final de la temporada 2025 en la Fórmula 1, tras haber sido compañero de Max Verstappen. aunque, sigue siendo parte de Red Bull, como piloto de reserva y de pruebas.

El evento fue parte de una celebración de la asociación Red Bull Ford, con el equipo con base en Milton Keynes utilizando sus propios motores Red Bull Ford Powertrains este año.

Te recomendamos:

Suspenden corrida de toros en Guadalajara tras abatimiento del "Mencho": todos los eventos deportivos cancelados

Deportes

Suspenden corrida de toros en Guadalajara tras abatimiento del "Mencho": todos los eventos deportivos cancelados

Auston Matthews, el jugador con raíces mexicanas que ganó el oro en hockey con EE.UU en Milano Cortina 2026

Deportes

Auston Matthews, el jugador con raíces mexicanas que ganó el oro en hockey con EE.UU en Milano Cortina 2026

La inseguridad en Jalisco obliga a suspender el Clásico femenil entre Chivas y América

Deportes

La inseguridad en Jalisco obliga a suspender el Clásico femenil entre Chivas y América

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro hace historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026

Deportes

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro hace historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026

Etiquetas: ,