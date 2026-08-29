¡Tadej Pogacar sufre fuerte caída y abandona la Vuelta a España 2026!

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El esloveno sufrió un accidente a 32 kilómetros de la meta durante la octava etapa y no pudo continuar en competencia

Tadej Pogacar se retira de la Vuelta a España 2026 tras accidente. | Reuters

La octava etapa de la Vuelta a España 2026 quedó marcada por el abandono de Tadej Pogacar. El ciclista esloveno, líder de la clasificación general hasta ese momento, sufrió una caída a 32 kilómetros de la meta y no pudo continuar en competencia.

El incidente se produjo cuando el pelotón avanzaba agrupado y sin una fuga consolidada. La transmisión televisiva no mostró de forma completa el momento del accidente desde el helicóptero, aunque sí se alcanzó a observar a Pogacar involucrado en una caída junto a otro corredor. Tras el percance, el esloveno permaneció sobre el asfalto mientras recibía atención médica. Minutos después fue asistido por una ambulancia y se confirmó su retiro de la etapa, con lo que también quedó fuera de la pelea por la clasificación general de la Vuelta a España 2026. AQUÍ LA INFORMACIÓN COMPLETA

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