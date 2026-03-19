¡Tendrá que ser operado! El futbolista Noa Lang se cortó un dedo en el encuentro entre Galatasaray y Liverpool

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Noa Lang tendrá que ser operado. Foto: AFP

El futbolista Noa Lang del Galatasaray se cortó un dedo tras estrellarse con una valla publicitaria durante el partido contra el Liverpool este miércoles 18 de marzo en Anfield, Inglaterra.

Aunque Liverpool venció por 4 goles a cero al Galatasaray, la victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones quedó ensombrecida por el incidente.

¿Cómo se cortó el dedo Noa Lang?

El accidente ocurrió al final del partido, cuando Noa Lang perdió el equilibrio justo después de un choque con Curtis Jones, lo pero es que Noa había entrado de cambio al inicio del segundo tiempo, reemplazando a Victor Osimhen quien se lesionó la muñeca.

Tras perder el equilibrio y salir fuera de la cancha, Noa Lang puso su mano derecha sobre la publicidad que rodea el campo para sostenerse; sin embargo, al parecer su dedo quedó enganchado y, al quitarlo, sufrió una grave lesión.

Noa Lang. Foto: AFP

De inmediato se pudo ver el dolor provocado por la lesión, cuando el jugador se tiró al suelo gritando y agarrándose con su otra mano, por lo que tuvo que ser atendido de manera inmediata por el personal de urgencias médicas.

El personal especializado le administró oxígeno y lo trasladó en camilla fuera del campo, mientras era ovacionado por los aficionados.

¿Cómo se encuentra Noa Lang?

Noa Lang trasladado en camilla. Foto: AFP

El Galatasaray Spor Kulübü informó sobre el estado de Noa Lang a través de sus redes sociales, donde detalló que se trató de un grave corte en el pulgar de la mano derecha, por lo que tendrá que someterse a una operación.

“Noa Lang, nuestro futbolista, que sufrió una lesión en la segunda mitad del partido, presentó un grave corte en el pulgar derecho y, tras el encuentro, está programado para someterse a una operación en la que participará nuestro equipo médico en las próximas horas en Liverpool”. Galatasaray

Por su parte, Noa Lang compartió una imagen en una camilla de hospital junto a dos enfermeras, aparentemente siendo trasladado en un elevador. En la imagen se le observa sonriente.

El Galatasaray también informó que el jugador Victor Osimhen, quien sufrió una lesión en la primera mitad del mismo partido que derivó en una fractura, por lo que tuvo que ser enyesado. Tras las evaluaciones médicas, se determinará si será necesario someterlo a una operación.

Así, el equipo de origen turco terminó con dos lesiones importantes en jugadores clave, tras caer frente al conjunto inglés.

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