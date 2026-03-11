Ola de lesiones complica a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La Selección Mexicana enfrenta un panorama complicado debido a que varios jugadores mexicanos se encuentran lesionados o en proceso de recuperación, situación que podría complicar las decisiones del técnico Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 y a los próximos partidos amistosos del equipo azteca.

La reciente lesión de Luis Ángel Malagón, guardameta del Club América, ocurrida durante el partido contra Philadelphia Union en la CONCACAF Champions Cup, encendió las alarmas entre aficionados y especialistas, quienes comenzaron a preguntarse qué futbolistas podrían quedar fuera de las convocatorias.

Luis Ángel Malagón

De acuerdo con información de Claro Sports, el portero habría sufrido una rotura en el tendón de Aquiles, lesión que podría alejarlo de las canchas hasta seis meses.

De confirmarse ese tiempo de recuperación, Malagón podría perderse el Mundial 2026.

La preocupación alcanza a la Selección Mexicana, ya que el arquero se había consolidado como una de las principales opciones en la portería durante el proceso mundialista.

Luis Chávez

El mediocampista del FC Dinamo Moscú sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante un entrenamiento previo a la Copa Oro 2025, lo que lo dejó fuera de actividad.

Aunque su club ha compartido que Chávez ya se encuentra entrenando, la lesión lo mantuvo más de seis meses fuera de las canchas. Hasta ahora no se le ha visto regresar plenamente a la actividad con el Dinamo Moscú.

Alexis Vega

Las lesiones que lo han acompañado desde 2024 obligaron al delantero a someterse a una cirugía artroscópica de rodilla.

El atacante permaneció 80 días fuera de actividad, y recientemente ha regresado a los entrenamientos. El técnico Antonio “Turco” Mohamed señaló que espera que Vega esté cerca de volver a las canchas, lo que abre la posibilidad a que llegue a la Selección Mexicana.

Rodrigo Huescas

El lateral derecho del FC Copenhague sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla en octubre de 2025, lesión que prácticamente lo ha dejado fuera de competencia durante esta temporada.

Hasta el momento se desconoce cuándo podrá recuperarse por completo para integrarse nuevamente a su equipo y aspirar a un posible llamado a la Selección Mexicana.

El joven de 17 años de los Xolos de Tijuana se encuentra fuera de actividad debido a una pubalgia, problema físico que lo mantiene alejado de las canchas desde el 17 de febrero.

Aunque se ha mencionado que el jugador busca evitar una operación para llegar al Mundial 2026, hasta ahora no existe un comunicado oficial sobre su fecha de regreso.

Jesús “Chiquete” Orozco

El defensor sufrió una lesión en el tobillo derecho durante un partido contra Tigres en las Semifinales del Apertura 2025.

Aunque se espera que pueda volver a jugar antes del Mundial 2026, el propio Javier “Vasco” Aguirre reconoció que será complicado que recupere su mejor forma a tiempo.

Santiago Giménez

El delantero mexicano regresó a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión en el tobillo derecho, por la que fue operado el 18 de diciembre de 2025.

El técnico Massimiliano Allegri lo reincorporó el 10 de marzo a las prácticas del AC Milan, luego de 133 días de inactividad.

Se espera que el atacante esté en mejores condiciones en abril, lo que podría abrirle la puerta a futuras convocatorias con Javier Aguirre, aunque podría perderse algunos amistosos de la selección nacional.

Edson Álvarez

El mediocampista tuvo que ser operado del tobillo el 17 de febrero en Países Bajos, lo que lo mantiene en proceso de recuperación y alejado de la actividad con su equipo, el Fenerbahce.

Reportes señalan que el jugador habría sufrido una recaída, por lo que fue intervenido nuevamente. Hasta ahora se desconoce cuándo podrá regresar a las canchas.

César “Chino” Huerta

El atacante sigue en proceso de recuperación tras someterse a una operación por pubalgia en noviembre de 2025.

El Anderlecht de Bélgica había estimado un periodo de dos meses de recuperación, pero el futbolista aún no ha retomado la actividad competitiva.

Luis Romo

El mediocampista de Chivas sufrió un desgarre en la parte superior del muslo a mediados de febrero de 2026.

Aunque reapareció en un partido contra Toluca, sufrió una recaída y tuvo que abandonar el encuentro.

Debido a esta lesión, su participación en los amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica luce complicada.

Lesiones complican panorama del Tri rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de varios jugadores clave han generado incertidumbre sobre su participación en la Selección Mexicana, especialmente de cara a los partidos amistosos de marzo y la planificación del plantel rumbo al Mundial 2026.

Esta situación también coloca bajo los reflectores las decisiones de Javier Aguirre, quien deberá evaluar el estado físico de los futbolistas para definir futuras convocatorias para definir los siguientes encuentros y una posible lista definitiva.

