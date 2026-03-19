Thibaut Courtois, lesionado: se pierde el amistoso ante México y partidos clave con el Real Madrid

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Thibaut Courtois se píerde partido ante México. Foto: AFP

Thibaut Courtois volvió a encender las alarmas en el entorno del Real Madrid tras confirmarse una nueva lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, de acuerdo con el parte médico oficial publicado este jueves 19 de marzo, lo que se traduce en una baja sensible tanto para su club como para su selección.

La noticia llega en un contexto especialmente delicado para el conjunto merengue, que se encuentra disputando la recta final de LaLiga y los cruces definitivos de la UEFA Champions League. Aunque el comunicado del club no especifica el tiempo exacto de recuperación, medios como Claro Sports señalan que el arquero estará fuera de las canchas aproximadamente seis semanas, lo que lo dejaría fuera de varios compromisos de alto calibre, entre ellos el partido de Bélgica ante México.

A nivel internacional, la ausencia del arquero impacta a la selección de Bélgica, que tenía programados partidos amistosos en la Fecha FIFA de marzo. Courtois no estará disponible para los duelos frente a Estados Unidos y México, este último uno de los encuentros que más expectativa generaba por la presencia del arquero madridista.

El partido entre México y Bélgica estaba contemplado como una prueba importante para ambos equipos rumbo a futuras competencias internacionales, por lo que la baja del guardameta representa una pérdida significativa en el espectáculo y en el nivel competitivo del encuentro.

¿Cómo ocurrió la lesión de Courtois?

La lesión de Courtois se produjo en medio de la eliminatoria ante el Manchester City, y aparece justo antes de que el equipo enfrente los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern Munich. Este panorama complica los planes de Arbeloa, técnico madridista, quien pierde a uno de sus jugadores más determinantes.

Si se cumple el tiempo estimado de recuperación, el portero no solo se perdería la serie europea ante el Bayern, sino también partidos importantes de liga, incluyendo el derbi frente al Atlético de Madrid, además de otros encuentros clave ante rivales como Mallorca, Girona, Alavés y Betis.

¿Qué lesión tiene Courtois?

El diagnóstico oficial apunta a una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Se trata de una zona fundamental para los movimientos explosivos, los apoyos y la estabilidad del portero, por lo que una recuperación apresurada podría implicar riesgos mayores.

Aunque en un inicio se hablaba de una molestia menor, los estudios médicos revelaron que el problema era más serio de lo esperado. Por ello, el cuerpo médico del Real Madrid optará por un tratamiento conservador, priorizando la recuperación total del jugador antes de su regreso a la actividad.

La lesión de Courtois también revive las preocupaciones por su estado físico en los últimos años, el guardameta ha atravesado diversos problemas, incluyendo la rotura del ligamento cruzado anterior que lo alejó de las canchas durante gran parte de la temporada 2023-24, además de molestias musculares recurrentes y otros inconvenientes físicos.

Este historial ha provocado que el club sea especialmente cauteloso con su recuperación, evitando cualquier tipo de recaída que pudiera comprometer su disponibilidad en el cierre de la temporada o incluso en futuras competiciones.

¿Cuándo podría volver?

Aunque no hay una fecha oficial de regreso, el periodo estimado de seis semanas coloca su posible reaparición entre finales de abril y principios de mayo. Sin embargo, todo dependerá de su evolución clínica y de cómo responda al tratamiento.

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