Tigres deja en suspenso su pase a cuartos tras empatar con Vancouver

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Los felinos llegaron a seis puntos tras ganar el extra en penaltis, pero ahora dependen de otros resultados para avanzar en Leagues Cup.

Tigres deja en suspenso su futuro en Leagues Cup 2026. | Reuters

Tigres complicó su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras igualar 1-1 frente a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario y sumar el punto extra con una victoria 5-4 en penaltis. El conjunto regiomontano cerró la Fase Uno con seis puntos, pero dejó escapar la posibilidad de fortalecer su posición ante un rival que ya no tenía opciones de avanzar.

Ahora, los felinos dependen de otros resultados para conocer si continúan en el torneo, ya que el reglamento de la Leagues Cup otorga el boleto a cuartos de final únicamente a los cuatro mejores clubes de cada liga. La combinación de marcadores del resto de los equipos de Liga MX definirá si los seis puntos de Tigres son suficientes para seguir con vida. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA

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