Equipo de futbol infantil de Tijuana varado tras sismo en Colombia espera vuelo de regreso a México

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Equipo de futbol infantil de Tijuana ganó en Colombia. Foto: Getty images

La Embajada de México en Colombia informó que ya se encuentra en contacto con el equipo de futbol infantil de Tijuana, Leyendas Obeliz, que quedó varado en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto y que dejó un centenar de fallecidos.

Tres profesores que acompañaron al equipo de futbol infantil de Tijuana, Leyendas Obeliz, confirmaron el apoyo que les brindó la embajada mexicana en Colombia a través de un video.

“Nos van a estar apoyando, y la misión más clara que nos dijo es que esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares, tanto los niños como las personas sueltas que estamos aquí”, apuntó el director técnico de Leyrndas, Juan Pérez León.

Tras el sismo registrado en Colombia, #EmbaMexCol brindó acompañamiento y asistencia a un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país.



🤝 Nuestro compromiso es estar cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitan. pic.twitter.com/iQW2jKREFb — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 11, 2026

El equipo infantil de futbol de Tijuana,, conformado por 35 personas, entre ellas 12 menores, viajó a Colombia para participar en el torneo de futsal International Kids Cup, donde lograron el campeonato.

Equipo de futbol infantil de Tijuana espera vuelos a México

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el equipo de futbol infantil se mostró agradecido por el apoyo brindado por la gente y por la difusión de los videos en los que pedían ayuda para poder regresar a México.

También agradecieron al Gobierno de Baja California y confirmaron que ya se están trasladando para encontrar un vuelo de retorno.

“Muy buenas noches a todos, muchas gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir y difundir, ya se contactó el Gobierno de Baja California, por parte de la gobernadora Marina del Pilar. Actualmente, nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindío para Bogotá, Colombia, esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, se puede leer en la publicación del equipo.

Leyendas Obeliz pidió ayuda a través de redes sociales para salir de Colombia

El pasado lunes, el equipo deportivo infantil pidió ayuda a través de dos videos compartidos en sus redes sociales debido a la situación de emergencia en la que se encuentra Colombia tras el sismo de 7.4 de magnitud.

Debido a las complicaciones logísticas generadas por el movimiento telúrico y ante la posibilidad de permanecer más días en territorio colombiano, la directiva decidió pedir apoyo económico para cubrir los boletos de avión, así como los gastos de hospedaje y manutención de la delegación.

En uno de los videos, tres menores manifestaron su angustia por lo ocurrido, y en el otro, tres de los profesores que acompañaron a los pequeños mencionaron la incertidumbre del equipo, a pesar de que la logística ya estaba programada.

Señalaron que el temblor complicó si situación, por lo que se vieron en la necesidad de pedir apoyo para regresar a casa.

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