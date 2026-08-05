Tragedia en el futbol: cae rayo en pleno partido y mata a jugador en Tailandia; video

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El rayo también dejó otros jugadores heridos. Foto: Getty Images

El jugador de futbol Safwan Awae, de 24 años, perdió la vida debido al impacto de un rayo que cayó durante un partido entre el equipo Yala FC y el Golok FA Cup, en Tailandia.

Según medios internacionales, el encuentro ocurrió el pasado 4 de agosto en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia de Narathiwat.

ADVERTENCIA: el siguiente video contiene fuertes: se recomienda discreción.

Impacto de rayo dejó un jugador muerto y al menos dos heridos

A través de redes sociales circula el video del instante en que el rayo impactó el campo de juego, justo cuando los jugadores se encontraban sobre la cancha en el desarrollo de la competencia que proseguía a pesar de la fuerte tormenta que azotaba la zona.

El impacto también dejó a al menos dos jugadores lesionados en el lugar. Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para intentar reanimar a Safwan Awae, quien quedó tendido e inmóvil sobre el terreno de juego; sin embargo, no lograron salvarle la vida.

La cuenta oficial de Facebook del Yala FC compartió un comunicado emitido por sus representantes.

En el mensaje indicaron que viajaron a donde ocurrió el incidente para expresar sus condolencias y brindar apoyo a la familia de Safwan Awae, quien apenas se había incorporado al Yala FC en julio.

“El consejo de administración, el personal, los entrenadores, los jugadores y todos los miembros del Club de Yala FC desean expresar sus condolencias a la familia de Safwan Awae“. FC YALA เอฟซี ยะลา, Facebook

Representantes del Yala FC visitan a los jugadores heridos

En otra publicación, el Yala FC informó que sus directivos visitaron a los jugadores Fathel Baka y Sariya Korn, quienes resultaron lesionados tras el impacto del rayo e informaron que siguen siendo atendidos por el personal médico.

“Recientemente, ambos individuos siguen bajo el cuidado cercano del equipo médico debido a su tratamiento y monitoreo continuos por posibles complicaciones causadas por el golpe de rayo”, destacaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron que buscaron brindar ánimo al personal y a los entrenadores del Yala FC tras lo ocurrido.

“El consejo de administración, el personal, los jugadores y todos los miembros del Yala FC les desean una pronta recuperación y esperan que regresen para traer felicidad a los fanáticos de la provincia de Yala”, concluyeron.

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