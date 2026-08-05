Ciudades sede del Mundial 2026 reclaman millones de dólares que FIFA habría prometido para proyectos de legado

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Ciudades sede del Mundial 2026 reclaman millones de dólares. Foto: AFP

Las ciudades de Estados Unidos que fueron sede del Mundial 2026 estarían reclamando a la FIFA el pago de millones de dólares que, según aseguran, les fueron prometidos para financiar proyectos relacionados con el futbol y programas sociales, de acuerdo con un reporte publicado por The Athletic.

Según el medio estadounidense, cuatro ejecutivos de comités organizadores de ciudades sede, quienes hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron que directivos de la FIFA les aseguraron en diversas reuniones que cada ciudad recibiría un millón de dólares como parte de un fondo de “legado“.

FIFA habría prometido un millón de dólares por ciudad

De acuerdo con el reporte, el dinero estaría destinado a construir infraestructura vinculada con el futbol y respaldar proyectos sociales en las comunidades anfitrionas.

Las solicitudes de pago surgieron después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciara contribuciones similares para las ciudades que albergaron partidos del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

“Según cuatro ejecutivos de los comités organizadores de ciudades sede en Estados Unidos, quienes pidieron permanecer en el anonimato para proteger sus relaciones, la dirección de la FIFA aseguró repetidamente a las ciudades que recibirían la misma contribución de un millón de dólares para proyectos de legado, pese a que la organización nunca hizo un anuncio público al respecto”, señaló The Athletic.

Los mismos ejecutivos aseguraron que la promesa fue realizada de forma verbal por integrantes de la alta dirección del organismo y reiterada en diferentes reuniones, pero hasta ahora los recursos no han sido entregados.

FIFA no respondió sobre los señalamientos

Ante las versiones publicadas por The Athletic, la FIFA fue consultada por la AFP, pero declinó hacer comentarios sobre el tema.

Las ciudades estadounidenses que albergaron partidos del Mundial 2026 fueron:

Seattle

San Francisco

Los Ángeles

Dallas

Kansas City

Atlanta

Filadelfia

Miami

Boston

Nueva York/Nueva Jersey

Estados Unidos compartió la organización del torneo con México y Canadá en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un formato ampliado que se disputó durante 39 días

El reclamo surge tras un Mundial con ingresos récord

El reporte aparece poco después de que se informara que la FIFA alcanzó ingresos récord de 15 mil millones de dólares durante el ciclo financiero 2023-2026, impulsados en gran parte por la Copa del Mundo de 2026.

Gianni Infantino recientemente enfrentó cuestionamientos por parte de la UEFA, otras confederaciones y algunos sectores internos de la FIFA tras su fallida propuesta para permitir inversión privada en los derechos comerciales del organismo.

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