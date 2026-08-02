¿Ya hay fecha y lugar? Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se casarían a un año de su compromiso

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Se avivan los rumores de boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | AFP

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron oficialmente en agosto de 2025 y, a casi un año de consumar su compromiso, medios internacionales reportan que la pareja ya habría definido la fecha y lugar en donde celebrarán sus nupcias.

Al momento, ni el futbolista de Al Nassr ni la modelo han emitido una declaración pública en la que confirmen los rumores difundidos por la prensa internacional; sin embargo, reporteros de todo el mundo aseguran que la boda podría celebrarse durante este mismo mes de agosto.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se casan?

A lo largo de la semana, los conductores del programa portugués “V+Fama” aseguraron que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían casarse este mismo sábado 1 de agosto.

Los conductores de espectáculos atribuyeron los rumores a una presunta invitación que circulaba en redes sociales, la cual incluso mostraba un código de vestimenta en color negro.

Los rumores se intensidicaron luego de que múltiples testigos aseguraran detectar movimiento en la Quinta da Regaleira, el lugar de Portugal que habría sido elegido para celebrar la ceremonia, según la supuesta invitación.

No obstante, no se confirmaron pruebas que respalden esa información.

Sin embargo, las hermanas del propio Cristiano Ronaldo aseguraron que la boda no iba a celebrarse por ahora, de acuerdo con el medio global Euro News.

“No tiene fecha marcada. Este año no voy a ponerme vestido de boda, ni para mí ni para él”, explicó Katia Aveiro, la hermana menor, a la revista portuguesa ‘TV7 Dias’.

Por su parte, Elma Aveiro, la hermana mayor, aseguró que la boda se había aplazado y que no sabía cómo estaban los planes de su hermano y de su cuñada en cuanto a nuevas fechas.

Circula presunta nueva fecha de boda entre CR7 y Georgina

A pesar de que la familia de CR7, como se conoce al astro portugués, desmintió la noticia de que la boda se llevó a cabo este sábado, múltiples medios internacionales aseguraron que la pareja se cararía el próximo sábado 8 de agosto.

Además, la boda se llevaría a cabo en Fuchal, Islas Madeira, tierra natal de Cristiano, sitio en el que según los medios The Sun y Daily Mail ya reservaron la catedral y un hotel de cinco estrellas para los invitados.

Los rumores, que no se han podido confirmar, llegan un año después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaran su compromiso.

Un repaso a su historia de amor

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde la hispano-argentina trabajaba como asistente de ventas.

Al inicio de su relación, ambos intentaron mantener el romance lejos de los reflectores hasta que, en enero de 2017 hicieron oficial su vínculo apareciendo juntos, por primera vez, en la gala de premios de la FIFA.

En junio de 2017 nacieron los gemelos Eva y Mateo, producto de una gestación subrogada, igual que había ocurrido con Cristiano Jr. Un mes después, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que esperaban su primer hijo en común.

En noviembre de 2017 nació Alana Martina y, no fue sino hasta agosto de 2025 que la pareja anunció su compromiso, tras casi nueve años de relación.

Durante la relación, Georgina ha acompañado a Ronaldo desde su salida del Real Madrid hacia la Juventus en 2018, pasando por su regreso al Manchester United en 2021, hasta la transferencia a Al Nassr, en Arabia Saudí, en 2023.

En octubre de 2021, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que esperaban gemelos. Meses después, en abril de 2022, la pareja comunicó la muerte del niño durante el parto. Su hermana gemela, Bella Esmeralda, nació sana.

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