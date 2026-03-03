Tipo de cambio hoy 3 de marzo: dólar cotiza en 17.34 pesos

GENERANDO AUDIO...

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 3 de marzo de 2026 se cotizó en 17.34 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 3 de marzo de 2026?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.3485 M.N. (diecisiete pesos con tres mil cuatrocientos ochenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México hasta el lunes 2 de marzo.

Dólar equivale a 17.3485 pesos



equivale a Euro equivale a 20.3541pesos



equivale a 20.3541pesos Yen japonés equivale a 0.1105 pesos



equivale a 0.1105 pesos Libra esterlina equivale a 23.2652 pesos



equivale a 23.2652 pesos Yuan chino equivale a 2.5210 pesos

