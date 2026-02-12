Dos buques de la Armada de Estados Unidos colisionan en el mar

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

Un buque de guerra estadounidense y otro de suministro de la Armada chocaron durante una operación de reabastecimiento el miércoles, informó el jueves el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado enviado por correo electrónico.

El destructor clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo de combate rápido clase Supply USNS Supply colisionaron durante un reabastecimiento en el mar, dijo el comunicado del Comando Sur, cuyas áreas de responsabilidad incluyen América Central, América del Sur y el Caribe.

Aunque la dependencia no especificó el lugar de la colisión, medios estadounidenses refirieron que fue cerca de costas sudamericanas.

“Dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves y se encuentran en estado estable”, afirmó.

El incidente está siendo investigado y ambos barcos han informado de que navegan con seguridad, añadió el comunicado.

El Wall Street Journal fue el primero en informar de que la colisión tuvo lugar cerca de Sudamérica, sin precisar aún la causa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.