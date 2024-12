“Milica” y su acompañante vivieron momentos de angustia. Foto: IG @milica_yb

La streamer “Milica” sufrió un violento robo mientras transmitía en vivo desde su celular. El asalto ocurrió en Argentina y quedó grabado en video.

Previo al asalto, Micaela Ybañez, mejor conocida como “Milica” en Twitch, subió una historia en Instagram anunciando que por primera vez haría un IRL (en la vida real) en Argentina, durante el cual haría algunas compras navideñas.

“Hoy va a ser mi primer IRL calle en mi país. Estuve por España, por Chile, por México, por Colombia, por todos lados. Y acá va a ser la primera vez. Vamos a estar por Once, medio jugado, haciendo las compras de lo que es el arbolito de Navidad (…) A eso de las cuatro vamos a ir” Milica

El objetivo de “Milica” era reaccionar a lo que ocurre en el exterior o más bien, charlar cosas de la vida cotidiana, tal como lo menciona el sitio La Nación.

Así fue el momento del robo a “Milica”

El video se viralizó en redes sociales, el cual ha generado reacciones encontradas, y se observa a la streamer junto a un acompañante.

Los jóvenes mantenían una conversación mientras el semáforo estaba en rojo cuando un hombre se acercó desde atrás, rompió el vidrio y le quitó el celular, el cual estaba en un soporte sobre el volante.

El rostro del ladrón quedó grabada cuando sacó el teléfono del auto, mientras corría hacia una moto para escapar con una segunda persona.

¿El robo fue planeado?

Algo que ha llamado la atención es que el video donde quedó registrado el robo, empieza con el acompañante diciendo: “Si te roban el teléfono, me dejás publicar en venta mi auto en tu Instagram. Que diga Audi A3 en venta”.

“No, no. Ah, corte como que me lo roban y alguien publicó un auto para vender. ¿Y si vos mandaste a alguien para que me robe ahora, para hacer eso porque ya lo tenías en mente antes de llegar?”, preguntó Milica.

Acto seguido, su compañero se grabó por los locales del barrio Once y opinó: “Si voy a la calle es peor porque me van a robar. Y lo peor es que Mica está dando vueltas y no hace nada”. Después de ello, volvieron a ingresar al auto y la streamer comentó en tono irónico: “Todavía no nos robaron. Ahora puedo bajar todos los vidrios, con el celular acá en frente… “.

Ante las dudas que generó la situación, “Milica” recurrió a su cuenta de X para confirmar que el asalto fue real e informar que sufrió unas cortadas porque el cristal le cayó encima.

Pero confirmó que se encuentra bien y que hasta mandaron a arreglar el auto en el que sufrió el atraco y dijo que tras la violenta experiencia será la última vez que haga videos IRL.