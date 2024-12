Adela Micha ahora dice que Maca no es su amiga. Foto: Cuartoscuro | GettyImages

Adela Micha y Maca Carriedo se encuentran en medio de un pleito que al parecer va para largo. Su pelea se evidenció cuando decidieron terminar su relación laboral que al parecer rondó en una amistad y que ahora, en una de sus declaraciones más recientes, la periodista colocó a la influencer como participante de una traición.

Maca Carriedo y Adela Micha colaboraron en varias producciones como el programa de YouTube, “La Saga” y “Me lo dijo Adela”. De manera repentina, se supo que ya no colaborarían juntas, ruptura que se agudizó cuando se hizo viral una de sus peleas en redes sociales, a finales de noviembre.

Adela Micha vs. Maca Carriedo: así empezó su pelea

Hace unos meses, Maca Carriedo dejó de aparecer en el programa “Me lo dijo Adela”, lo que llamó la atención fue que su salida ocurrió sin que hubiera una despedida especial.

A partir de ahí se despertaron las sospechas sobre un distanciamiento entre ellas. Esto se confirmó cuando el pasado 28 de noviembre las dos conductoras protagonizaron una batalla campal en redes sociales.

Maca, en un intento por demostrar que “todo bien en casa”, a pesar del fin de su relación con Adela, presumió el 11 de octubre lo feliz que estaba con su nuevo trabajo, con un mensaje en X que terminó siendo agridulce.

Carriedo escribió que se sentía feliz por ser parte del espacio informativo de El Heraldo, al que se unió en un noticiero vespertino.

Días después, el 28 de noviembre, una usuaria comentó su publicación y su comentario no pasó desapercibido por Adela.

La cibernauta le escribió a Maca que su nuevo equipo no se compara con “La Saga”.

Maca le respondió:

“Claro que no se compara. ¡Feliz de ser parte de este gran grupo!”

A lo anterior, Adela contraatacó, evidenciando uno de los rounds entre ellas:

“Jajajajajajaja Eso no pensabas hasta hace muy poco!!!! Te acuerdas que eras la ratita!!!!”

En otros mensajes, más se atacaron:

“¡Sí era! ¡Tiempo pasado!”, expresó Maca

“¡Menos mal! ¡Así me costó!”, reaccionó Adela

En esa discusión se involucraron seguidores de ambas. Ahí, Adela demostró que ya no se llevaban bien y Maca desmintió la versión de que se había robado algo en sus proyectos pasados con la periodista. Algunos usuarios se posicionaron a favor de Micha:

“Que fea es la ingratitud de Maca, pero qué bueno que ya no está”

“Eso, dale con la silla a Maca”

“Te felicito por no tenerla más en tu programa. En mi opinión, Maca es sumamente desagradable”

Hubo quien escribió que estaba disfrutando lo que leía: “¿quién coopera para las palomitas?”.

Para terminar la polémica, Adela, se despidió:

“Jajajaja fue todo por hoy! ¡De mi parte!”

Adela Micha relaciona a Maca Carriedo con una traición

Aunque no había profundizado sobre el motivo del fin de su relación laboral y ahora asegura que si da la guerra a su excolaboradora no será a través de medios de comunicación, Adela Micha habló de lo que llevó a la ruptura con Maca en una entrevista con Javier Ceriani en la que toca el tema de una traición.

Adela fue enfática al referirse a Maca con un “no es mi amiga” tras involucrarla con un presunto desfalco, del que algunos reportes indican se habría tratado de más de 3 millones de pesos.

En la situación por la que pasa Micha, surgió el nombre de Suzanne Faugier, una de sus colaboradoras quien poseía el 5% de la compañía de “La Saga”. La periodista considera que Maca sabía de las intenciones que había para afectarla y no hizo nada al respecto.

Adela agregó que Maca terminó decepcionándola y de su separación quedó un desastre.

“Abrí la coladera, salió mucha m**da y estoy recogiendo el tiradero”

Adela Micha

En la entrevista dejó claro que su relación había llegado a su fin y agregó que por la situación hubo un quebranto emocional, económico y psicológico, no sólo para ella sino para su equipo en general:

“Fue muy cercana a mí, la consideraba una buena amiga, de mi núcleo, y me parece que no se comportó a la altura de los acontecimientos. Tristemente me di cuenta de que esto tenía un buen rato”

Adela Micha

Sobre la participación de Maca en nuevos proyectos, la comunicadora comentó que no le había molestado, sólo se vio afectada porque lo avisó de última hora. “Demasiado tarde, cuando ya es irreconciliable”.

Ya sincerándose, dejó claro que la influencer no es su amiga.

“Maca no es mi amiga, si alguien dice, ‘pero son amigas’, no. No somos amigas, en absoluto, dejamos de ser amigas, si es que alguna vez lo fuimos”

Adela Micha

Sobre este caso, Adela agregó que se siente vulnerada por abuso de confianza y que no dará la batalla en medios además de que considera demostrar lo que le pasó en las plataformas correspondientes.

A lo que recientemente confesó Adela no ha habido una respuesta directa de Carriedo. Lo que sí es que cuando se habló de que le pudo haber robado a su compañera, la conductora se defendió diciendo que ella no veía nada de temas administrativos, además de que no fue educada así y no lo necesitaba. “Yo todo lo que cobro está facturado y declarado”, comentó.

